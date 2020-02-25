

*15:44JST ハウスコム---株主優待制度の変更を発表

ハウスコム<3275>は21日、株主優待制度を変更することを発表した。

同社株式への投資魅力を一層高めることを目的として、新しく「ハウスコム・プレミアム優待倶楽部」を導入し、2020年3月末日現在の2単元(200株)以上を保有する株主に対象に優待ポイントを付与するスタイルになる。

新制度では、保有株式数と保有年数に応じて、3,000ポイントから最高22,000ポイントが付与され、翌年に繰り越して合算することも可能。付与されたポイントは、商品や家電、体験ギフト等に交換できる。

尚、従来の優待内容は、毎年9月末日及び3月末日の株主名簿に記載または記録された同社株式1単元（100株）以上保有の株主に一律でQUO カード1,000円分が贈呈されるというものだったが、新制度導入に伴い廃止する。《SF》