

*08:17JST 2/25

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（23386.74、-92.41）

・NYダウは下落（27960.80、-1031.61）

・ナスダック総合指数は下落（9221.28、-355.31)

・シカゴ日経225先物は下落（22165、大阪比-1125）

・1ドル110円60-70銭

・SOX指数は下落（1801.23、-89.82）

・VIX指数は上昇（25.03、+7.95）

・米原油先物は下落（51.43、-1.95）

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・企業向けサービス価格指数（1月）

・外食売上高（1月）

・日銀営業毎旬報告（20日現在）

・国債買いオペ

・AHCグループが新規上場

・米S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（12月）

・米FHFA住宅価格指数（12月）

・米消費者信頼感指数（2月）《ST》