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2/25の強弱材料

2020年2月25日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 2/25
[強弱材料]

強気材料
・米長期金利は低下
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（23386.74、-92.41）
・NYダウは下落（27960.80、-1031.61）
・ナスダック総合指数は下落（9221.28、-355.31)
・シカゴ日経225先物は下落（22165、大阪比-1125）
・1ドル110円60-70銭
・SOX指数は下落（1801.23、-89.82）
・VIX指数は上昇（25.03、+7.95）
・米原油先物は下落（51.43、-1.95）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・企業向けサービス価格指数（1月）
・外食売上高（1月）
・日銀営業毎旬報告（20日現在）
・国債買いオペ
・AHCグループが新規上場
・米S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（12月）
・米FHFA住宅価格指数（12月）
・米消費者信頼感指数（2月）《ST》

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