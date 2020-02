*15:53JST USEN-NEXT HOLDINGS---USEN Mediaとナビタイムジャパンが飲食店予約で連携

USEN-NEXT HOLDINGS<9418>は20日、子会社のUSEN Mediaがナビタイムジャパンと連携し、訪日外国人向けのレストランオンライン予約を可能にする取り組みを開始したと発表。

USEN Mediaが運営する訪日外国人向けグルメサイト「SAVOR JAPAN」の店舗情報を、ナビタイムジャパンが運営する訪日外国人向けナビゲーションサービス「Japan Travel by NAVITIME」に連携する。これにより、「SAVOR JAPAN」に掲載されているレストラン情報が「Japan Travel by NAVITIME」のスポット検索結果に表示され、シームレスに予約に進むことが可能になる。また「Japan Travel by NAVITIME」に掲載されている観光記事内に「SAVOR JAPAN」のレストラン予約リンクが表示されることで、訪日外国人ユーザーから要望の多かった「食」に関するコンテンツと機能が拡充される。

この取り組みにより、外国人観光客にとって日本の旅がより便利に・快適になり、「食」体験がますます充実したものになることを期待し、日本の観光と飲食ビジネスの発展に貢献していくとしている。《SF》