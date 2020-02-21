

*15:41JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ

パルプ・紙が下落率トップ。目標株価引き下げの動きがみられた王子HD<3861>が5％下落し指数を押し下げた。ドル円相場が一時1ドル=112円台にまで上昇し、2019年4月以来以来の円安水準となっていることも重しとなったようだ。そのほか、水産・農林業、サービス業、精密機器、食料品などが下落した。一方で保険業が上昇率トップ。そのほか、情報・通信業、石油・石炭製品、金属製品などが上昇した。



1. 保険業 ／ 1,023.25 ／ 1.22

2. 情報・通信業 ／ 4,124.4 ／ 1.06

3. 石油・石炭製品 ／ 1,043.04 ／ 0.96

4. 金属製品 ／ 1,128.29 ／ 0.61

5. 輸送用機器 ／ 2,741.46 ／ 0.48

6. 医薬品 ／ 3,281.77 ／ 0.45

7. 銀行業 ／ 142.29 ／ 0.39

8. 卸売業 ／ 1,553.88 ／ 0.27

9. 電力・ガス業 ／ 394.95 ／ 0.23

10. 建設業 ／ 1,162.35 ／ -0.06

11. 非鉄金属 ／ 858.56 ／ -0.06

12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,624.14 ／ -0.07

13. 陸運業 ／ 2,127.87 ／ -0.10

14. 繊維業 ／ 614.4 ／ -0.16

15. 小売業 ／ 1,182.31 ／ -0.21

16. ガラス・土石製品 ／ 1,005.04 ／ -0.21

17. 鉱業 ／ 305.66 ／ -0.24

18. 化学工業 ／ 1,988.23 ／ -0.27

19. 機械 ／ 1,772.58 ／ -0.32

20. 証券業 ／ 354.95 ／ -0.36

21. 不動産業 ／ 1,569.97 ／ -0.36

22. 空運業 ／ 255.72 ／ -0.40

23. 電気機器 ／ 2,590.13 ／ -0.41

24. 鉄鋼 ／ 340.86 ／ -0.42

25. ゴム製品 ／ 2,877.53 ／ -0.43

26. その他製品 ／ 2,827.44 ／ -0.46

27. その他金融業 ／ 660.73 ／ -0.61

28. 海運業 ／ 247.86 ／ -0.69

29. 食料品 ／ 1,664.56 ／ -0.70

30. 精密機器 ／ 8,065.2 ／ -0.98

31. サービス業 ／ 2,261.72 ／ -1.08

32. 水産・農林業 ／ 494.18 ／ -1.24

33. パルプ・紙 ／ 498.48 ／ -2.26《US》