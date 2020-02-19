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19日の日本国債市場概況：債券先物は152円72銭で終了

2020年2月19日 18:06

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記事提供元：フィスコ


*18:06JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は152円72銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円76銭 高値152円78銭 安値152円50銭 引け152円72銭
売買高総計20104枚

2年 409回 -0.160％
5年 142回 -0.155％
10年 357回 -0.050％
20年 171回 0.235％

債券先物3月限は、152円76銭で取引を開始。翌日の20年債入札を控え、寄り付き直後に持ち高調整の売りが先行したもようで、152円78銭から一時152円50銭まで急落した。しかし、まもなく買い戻され、その後は152円70銭を挟んだ推移になった。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合いになった。

＜米国債概況＞
2年債は1.42％、10年債は1.56％、30年債は2.00％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.41％、英国債は0.61％、オーストラリア10年債は1.03％、NZ10年債は1.32％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30　英・1月消費者物価指数（前年比予想：+1.6％、12月：+1.3％）
・18:30　英・1月生産者物価指数・産出（前年比予想：+1.0％、12月：+0.9％）
・22:10　ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（米国経済見通し）
・22:30　米・1月住宅着工件数（予想：142.8万戸、12月：160.8万戸）
・22:30　米・1月住宅建設許可件数（予想：145万戸、12月：142万戸←141.6万戸）
・22:30　米・1月生産者物価指数（前月比予想：+0.1％、12月：+0.2％←+0.1％）
・22:30　カナダ・1月消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、12月：+2.2％）
・22:30　メスター米クリーブランド連銀総裁が討論会出席
・01:45　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁がタウンホールイベントに出席
・03:30　カプラン米ダラス連銀総裁講演
・04:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（1/28-29開催分）
・06:30　バーキン米リッチモンド連銀総裁が討論会出席（新たな金融政策の枠組み）《KK》

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