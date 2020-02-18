記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
特になし
＜海外＞
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(1月) 21.7％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月14日まで1週間) 0.19％
18:30 英・失業率(1月) 3.5％
18:30 英・ILO失業率(3カ月)(12月) 3.8％ 3.8％
19:00 独・ZEW期待指数(2月) 20.0 26.7
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(2月) 0.57％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(2月) 5.0 4.8
24:00 米・NAHB住宅市場指数(2月) 75 75
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月) 229億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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