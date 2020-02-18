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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2020年2月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
特になし


＜海外＞
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(1月)　　21.7％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月14日まで1週間)　　0.19％
18:30　英・失業率(1月)　　3.5％
18:30　英・ILO失業率(3カ月)(12月)　3.8％　3.8％
19:00　独・ZEW期待指数(2月)　20.0　26.7
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(2月)　　0.57％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(2月)　5.0　4.8
24:00　米・NAHB住宅市場指数(2月)　75　75
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(12月)　　229億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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