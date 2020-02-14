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14日の日本国債市場概況：債券先物は152円49銭で終了

2020年2月14日 18:00

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記事提供元：フィスコ


*18:00JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は152円49銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円52銭 高値152円54銭 安値152円43銭 引け152円49銭
売買高総計20745枚

2年 409回 -0.140％
5年 142回 -0.130％
10年 357回 -0.030％
20年 171回 0.255％

債券先物3月限は、152円52銭で取引を開始。来週5年債と20年債入札が予定されているほか、次の日銀の国債買い入れオペが21日になることから需要悪化懸念による売りが優勢になり、152円54銭から152円43銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は1.44％、10年債は1.60％、30年債は2.06％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.63％、オーストラリア10年債は1.04％、NZ10年債は1.35％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00　ユーロ圏・10-12月期GDP改定値（前年比予想：+1.0％、速報値：+1.0％）
・19:00　ユーロ圏・12月貿易収支（11月：+207億ユーロ）
・22:30　米・1月小売売上高（前月比予想：+0.3％、12月：+0.3％）
・22:30　米・1月輸入物価指数（前月比予想：-0.2％、12月：+0.3％）
・23:15　米・1月鉱工業生産（前月比予想：-0.2％、12月：-0.3％）
・23:15　米・1月設備稼働率（予想：76.8％、12月：77.0％）
・24:00　米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：99.5、1月：99.8）
・24:00　米・12月企業在庫（前月比予想：+0.1％、11月：-0.2％）
・01:45　メスター米クリーブランド連銀総裁が討論会出席（決済の近代化について）《KK》

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