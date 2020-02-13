

*08:17JST 2/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23861.21、+175.23）

・NYダウは上昇（29551.42、+275.08）

・ナスダック総合指数は上昇（9725.96、87.02)

・シカゴ日経225先物は上昇（23945、大阪比+75）

・1ドル110円10-20銭

・SOX指数は上昇（1958.82、+27.74）

・VIX指数は低下（13.74、-1.44）

・米原油先物は上昇（51.17、+1.23）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・国内企業物価指数（1月）

・営業毎旬報告（2月10日現在）

・国債買いオペ

・1月限オプション最終売買日

・独消費者物価指数（1月）

・米消費者物価指数（1月）

・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》