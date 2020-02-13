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2/13の強弱材料

2020年2月13日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 2/13
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23861.21、+175.23）
・NYダウは上昇（29551.42、+275.08）
・ナスダック総合指数は上昇（9725.96、87.02)
・シカゴ日経225先物は上昇（23945、大阪比+75）
・1ドル110円10-20銭
・SOX指数は上昇（1958.82、+27.74）
・VIX指数は低下（13.74、-1.44）
・米原油先物は上昇（51.17、+1.23）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・国内企業物価指数（1月）
・営業毎旬報告（2月10日現在）
・国債買いオペ
・1月限オプション最終売買日
・独消費者物価指数（1月）
・米消費者物価指数（1月）
・米新規失業保険申請件数（先週）《ST》

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