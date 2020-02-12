

*06:55JST 米国株はまちまち コロナウイルスへの懸念が和らぐ（11日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

MAR20

Ｏ 23700（ドル建て）

Ｈ 24020

Ｌ 23685

Ｃ 23895 大証比+250（イブニング比+205）

Vol 4410



MAR20

Ｏ 23685（円建て）

Ｈ 24010

Ｌ 23670

Ｃ 23885 大証比+245（イブニング比+195）

Vol 29701

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7

741>、エーザイ<4523>、富士通<6702>、ＴＤＫ<6762>、オムロン<6645>など、対東証

比較（1ドル109.78円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 142.11 0.83 7800 52

9432 （NTTYY） NTT 25.98 0.02 2852 17

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 26.46 2.92 5810 670

6954 （FANUY） ファナック 18.99 0.12 20847 182

6758 （SNE） ソニー 70.32 0.15 7720 29

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.26 0.02 577 -0.1

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 53.40 0.23 58623 -37

8316 （SMFG） 三井住友 7.23 0.03 3969 20

7974 （NTDOY） 任天堂 46.78 0.38 41084 434

7267 （HMC） ホンダ 26.92 0.20 2955 15.5

8058 （MSBHY） 三菱商 53.13 -0.07 2916 8.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 56.96 0.12 6253 39

8001 （ITOCY） 伊藤忠 48.22 0.13 2647 6.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.99 -0.03 164 -0.7

7751 （CAJ） キヤノン 26.66 0.16 2927 15

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 93.27 0.32 10239 104

6902 （DNZOY） デンソー 20.58 0.17 4519 41

6503 （MIELY） 三菱電 29.79 0.11 1635 26

8031 （MITSY） 三井物 358.00 1.15 1965 7.5

8802 （MITEY） 菱地所 19.90 0.33 2185 8.5

4911 （SSDOY） 資生堂 65.15 0.33 7152 34

5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.84 -0.07 3917 -37

4901 （FUJIY） 富士フイルム 49.32 0.08 5414 4

7733 （OCPNY） オリンパス 18.49 0.02 2030 19.5

4523 （ESALY） エーザイ 84.45 -0.09 9271 54

6702 （FJTSY） 富士通 23.09 -0.01 12674 59

8591 （IX） オリックス 89.14 0.54 1957 18.5

7201 （NSANY） 日産自 10.66 0.05 585 -2.3

1925 （DWAHY） 大和ハウス 32.59 0.13 3578 16

6301 （KMTUY） コマツ 21.72 0.24 2384 19

2503 （KNBWY） キリン 23.04 0.30 2529 27

9735 （SOMLY） セコム 22.40 0.13 9836 65

7270 （FUJHY） SUBARU 12.94 0.07 2841 13

8053 （SSUMY） 住友商 15.64 0.06 1717 22

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.15 0.02 565 2.1

1928 （SKHSY） 積水ハウス 22.19 -0.25 2436 6

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.78 0.03 4150 23

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 108.08 1.03 11865 155

3407 （AHKSY） 旭化成 19.40 0.15 1065 5

8002 （MARUY） 丸紅 73.31 0.36 805 4.7

6645 （OMRNY） オムロン 61.35 0.23 6735 85

3938 （LN） LINE 48.83 -0.09 5361 -9

6723 （RNECY） ルネサス 3.31 0.07 727 3

6586 （MKTAY） マキタ 39.54 0.40 4341 56

5802 （SMTOY） 住友電 13.44 -0.19 1476 -14.5

3402 （TRYIY） 東レ 13.00 0.16 714 2.3

2802 （AJINY） 味の素 17.64 1.44 1937 -14

7912 （DNPLY） 大日印 13.95 0.08 3063 13

6988 （NDEKY） 日東電 28.32 0.18 6218 48

7202 （ISUZY） いすゞ 10.04 0.06 1102 -20

（時価総額上位50位、1ドル109.78円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 26.46 5810 670 13.04

8303 （SKLKY） 新生銀 3.17 1739 33 1.93

6976 （TYOYY） 太陽電 125.50 3444 59 1.74

6503 （MIELY） 三菱電 29.79 1635 26 1.62

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 108.08 11865 155 1.32

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8355 （SHZUY） 静岡銀 66.88 734 -52 -6.62

5631 （JPSWY） 日製鋼 9.29 2040 -51 -2.44

7202 （ISUZY） いすゞ 10.04 1102 -20 -1.78

6753 （SHCAY） シャープ 3.46 1522 -17 -1.10

5802 （SMTOY） 住友電 13.44 1476 -14.5 -0.97



「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：29276.34 前日比：-0.48

始値：29390.71 高値：29415.39 安値：29210.47

年初来高値：29415.39 年初来安値：22638.41

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：9638.94 前日比：10.55

始値：9680.89 高値：9714.74 安値：9617.21

年初来高値：9714.74 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3357.75 前日比：5.66

始値：3365.87 高値：3375.63 安値：3352.72

年初来高値：3375.63 年初来安値：2443.96

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.062％ 米10年国債 1.599％

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は0.48ドル安の29276.34、ナスダックは10.55ポイ

ント高の9638.94で取引を終了した。コロナウイルス感染拡大の勢いが弱まりつつある

との報道を受け、買いが先行。パウエルFRB議長は下院での公聴会で、コロナウイルス

による世界経済への影響を注視していると述べたものの、金融政策への言及はなく相

場への影響は限られた。その後は、引けにかけて上げ幅を縮小し小動きとなった。セ

クター別では、自動車・自動車部品や半導体・半導体製造装置が上昇する一方で家庭

用品・パーソナル用品やソフトウェア・サービスが下落した。

通信大手のTモバイル(TMUS)は、同業スプリント(S)の買収計画をNY連邦地裁が承認し

大幅上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)及びアドバンスド・マイクロ・デバイシズ(AM

D)は、一部アナリストによる目標株価引き上げを受け堅調推移。一方で、スポーツ用

品のアンダーアーマー(UA)は、決算内容が予想を下振れたほか、弱気な業績見通しが

嫌気され大幅下落。SNSのフェイスブック(FB)は、一部アナリストによる投資判断引き

下げを受け売られた。

マーケット終了後に配車サービス大手リフト(LYFT)が発表した10-12月期決算は、売上

高が予想を上振れ、一株損失は予想よりも縮小した。

Horiko Capital Management LLC《FA》