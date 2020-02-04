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今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏生産者物価指数、米トランプ大統領が一般教書演説など

2020年2月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏生産者物価指数、米トランプ大統領が一般教書演説など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(1月、日本銀行)　　3.2％
10:00　営業毎旬報告(1月31日現在、日本銀行)


東芝機械が中期経営計画を発表


＜海外＞
12:30　豪・オーストラリア準備銀行（豪中央銀行）が政策金利発表　0.50％　0.75％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(1月)　　0.94％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(12月)　　-1.4％
21:00　ブ・鉱工業生産(12月)　-0.7％　-1.2％


米・トランプ大統領が一般教書演説


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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