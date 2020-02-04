記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏生産者物価指数、米トランプ大統領が一般教書演説など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(1月、日本銀行) 3.2％
10:00 営業毎旬報告(1月31日現在、日本銀行)
東芝機械が中期経営計画を発表
＜海外＞
12:30 豪・オーストラリア準備銀行（豪中央銀行）が政策金利発表 0.50％ 0.75％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(1月) 0.94％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(12月) -1.4％
21:00 ブ・鉱工業生産(12月) -0.7％ -1.2％
米・トランプ大統領が一般教書演説
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 2/3の強弱材料 2/ 3 08:36
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など 2/ 3 06:30
- 1/31（訂正）の強弱材料 1/31 08:03
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米個人消費支出など 1/31 06:30
- 1/30の強弱材料 1/30 08:09
広告
広告
広告