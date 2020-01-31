ビジョナリーホールデ　一時ストップ高、コミットメントライン契約の期限延長／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:07JST <9263> ビジョナリーホールデ 520 +54
一時ストップ高。2月28日に契約期限が到来する子会社のメガネスーパー（東京都中央区）を含むコミットメントライン契約2件の期限を延長すると発表している。契約金額は計28億円で、延長後の期限はいずれも21年2月28日。また、子会社の株式取得の追加支払いに備える借り入れについても、借入金額を13億円から10億円に減額するなどの変更を行った。期限延長などが財務基盤の安定化に資するとの見方から、買いが入っているようだ。《US》
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