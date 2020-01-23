川本産業が4日連続ストップ高、新型肺炎関連株の中で値幅妙味突出

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■衛生材料の大手で手指消毒剤、殺菌・消毒綿、マスクなど充実
川本産業<3604>(東2)は1月23日、ストップ高の1091円(150円高)で値がついた後もそのまま買い気配に貼りつき、4日連続ストップ高となっている。衛生材料の大手で、一般向け商材でも手指消毒剤、殺菌・消毒綿、マスクなどが充実しているとの見方がある。新型肺炎関連株の中でも格別に値幅妙味の大きい銘柄として注目が衰えないようだ。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ヒーハイスト精工は調整一巡して反発期待、１９年３月期２Ｑ累計減益だが進捗率順調（2018/11/15）
・プロレド・パートナーズは、１８年１０月期大幅増益で成長続く、７０００円割れを下値に上値試す（2018/11/01）
・ラ・アトレは出直り期待、１８年１２月期利益・配当予想を上方修正（2018/11/15）
・リーガル不動産は総合不動産開発企業として業容拡大、下値に買い入る（2018/10/31）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（10時台）～システムサポート、BUYSELLなどがランクイン 1/23 11:24
- くら寿司 大幅続伸、ブランド戦略転換など評価で外資系証券では投資判断格上げ 1/23 11:09
- システムサポート 大幅続伸、上半期上方修正で営業大幅増益に 1/23 10:46
- SBテクノロジー clouXionにクライアント型メール誤送信対策「Mail Alert」を追加 1/23 10:44
- ファルコHD 急騰、MSI検査キット販売順調などで業績予想を上方修正 1/23 10:36
広告
広告
広告