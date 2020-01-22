

*08:18JST 1/22

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（23864.56、-218.95）

・NYダウは下落（29196.04、-152.06）

・ナスダック総合指数は下落（9370.81、-18.14)

・シカゴ日経225先物は下落（23755、大阪比-105）

・1ドル109円80-90銭

・SOX指数は下落（1915.00、-1.62）

・VIX指数は上昇（12.85、+0.75）

・米原油先物は下落（58.34、-0.20）

・新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項

・営業毎旬報告（1月20日現在、日本銀行）

・首都圏マンション販売（12月）

・全国百貨店売上高（12月）

・月例経済報告（1月）

・衆院本会議で代表質問

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）

・米シカゴ連銀全米活動指数（12月）

・米FHFA住宅価格指数（11月）

・米中古住宅販売件数（12月）

・台湾市場は休場《ST》