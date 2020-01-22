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1/22の強弱材料

2020年1月22日 08:18

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記事提供元：フィスコ


*08:18JST 1/22
[強弱材料]

強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（23864.56、-218.95）
・NYダウは下落（29196.04、-152.06）
・ナスダック総合指数は下落（9370.81、-18.14)
・シカゴ日経225先物は下落（23755、大阪比-105）
・1ドル109円80-90銭
・SOX指数は下落（1915.00、-1.62）
・VIX指数は上昇（12.85、+0.75）
・米原油先物は下落（58.34、-0.20）
・新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項
・営業毎旬報告（1月20日現在、日本銀行）
・首都圏マンション販売（12月）
・全国百貨店売上高（12月）
・月例経済報告（1月）
・衆院本会議で代表質問
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米シカゴ連銀全米活動指数（12月）
・米FHFA住宅価格指数（11月）
・米中古住宅販売件数（12月）
・台湾市場は休場《ST》

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