

*08:21JST 1/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（24083.51、+42.25）

・1ドル110円10-20銭

・中国上海総合指数は上昇（3095.79、+20.29）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・夜間取引の日経225先物は下落（24040、大阪比-40）

・中国で新型肺炎の感染拡大

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項

・日銀金融政策決定会合の結果公表

・日銀が経済物価情勢の展望（展望リポート）公表

・黒田日銀総裁が記者会見

・経団連が春闘経営側方針発表

・英失業率（12月）

・トランプ米大統領弾劾裁判の審理開始

・スイスで世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議、24日まで）

・台湾市場は休場《ST》