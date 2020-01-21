記事提供元：フィスコ
*08:21JST 1/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（24083.51、+42.25）
・1ドル110円10-20銭
・中国上海総合指数は上昇（3095.79、+20.29）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・夜間取引の日経225先物は下落（24040、大阪比-40）
・中国で新型肺炎の感染拡大
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
留意事項
・日銀金融政策決定会合の結果公表
・日銀が経済物価情勢の展望（展望リポート）公表
・黒田日銀総裁が記者会見
・経団連が春闘経営側方針発表
・英失業率（12月）
・トランプ米大統領弾劾裁判の審理開始
・スイスで世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議、24日まで）
・台湾市場は休場《ST》
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