*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～四国電、世紀東などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月17日 14:38 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<6579> ログリー 2068800 110880 1765.80% -7.38%
<3176> 三洋貿易 316100 19120 1553.24% 9.37%
<4564> OTS 74400200 5295220 1305.04% 24.71%
<4833> ぱど 1824000 169360 977.00% 20%
<1487> 上場米債ヘッジ有 358 36 894.44% -0.05%
<3858> ユビキタスAI 642400 89420 618.41% 5.47%
<7806> MTG 538400 94060 472.40% 7.46%
<6779> 日電波 776700 149380 419.95% 2.77%
<6408> 小倉クラ 243200 48140 405.19% 17.45%
<6239> ナガオカ 545000 111540 388.61% 17.44%
<3804> システムディ 442200 91120 385.29% 1.65%
<9507>* 四国電 2339500 491160 376.32% -6.29%
<3816> 大和コン 766100 179620 326.51% 15.83%
<6837> 京写 3656100 865380 322.48% -7.31%
<2521> 上場米国株ヘッジ有 118050 28630 312.33% -0.09%
<1348> MXSトピクス 277780 73192 279.52% 0.45%
<3853> アステリア 380000 102640 270.23% -2.45%
<2498> ACHD 53400 14740 262.28% 9.48%
<4450> PSOL 32500 9600 238.54% 6.05%
<1547> 上場米国 76020 22794 233.51% -0.38%
<3823> アクロディア 2549100 783980 225.15% 6.83%
<3444> 菊池製作 1119800 347160 222.56% -1.3%
<9629> ピーシーエー 162100 51060 217.47% 5.4%
<1898>* 世紀東 151100 49940 202.56% 1.2%
<4396> システムサポート 78700 26260 199.70% 2.5%
<3739> コムシード 916300 309060 196.48% -22.19%
<6564> ミダック 81700 28340 188.29% -3.84%
<3903> gumi 3253100 1129740 187.95% -2.13%
<7590> タカショー 461400 160760 187.01% -6.26%
<3773> AMI 269400 96660 178.71% -1.72%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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