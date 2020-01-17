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出来高変化率ランキング（14時台）～四国電、世紀東などがランクイン

2020年1月17日 14:59

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記事提供元：フィスコ


*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～四国電、世紀東などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月17日　14:38　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6579> ログリー　　　　　 　2068800 　110880　 1765.80% -7.38%
<3176> 三洋貿易　　　　　 　316100 　19120　 1553.24% 9.37%
<4564> OTS　　　　　　 　74400200 　5295220　 1305.04% 24.71%
<4833> ぱど　　　　　　　 　1824000 　169360　 977.00% 20%
<1487> 上場米債ヘッジ有　 　358 　36　 894.44% -0.05%
<3858> ユビキタスAI　　 　642400 　89420　 618.41% 5.47%
<7806> MTG　　　　　　 　538400 　94060　 472.40% 7.46%
<6779> 日電波　　　　　　 　776700 　149380　 419.95% 2.77%
<6408> 小倉クラ　　　　　 　243200 　48140　 405.19% 17.45%
<6239> ナガオカ　　　　　 　545000 　111540　 388.61% 17.44%
<3804> システムディ　　　 　442200 　91120　 385.29% 1.65%
<9507>* 四国電　　　　　　 　2339500 　491160　 376.32% -6.29%
<3816> 大和コン　　　　　 　766100 　179620　 326.51% 15.83%
<6837> 京写　　　　　　　 　3656100 　865380　 322.48% -7.31%
<2521> 上場米国株ヘッジ有 　118050 　28630　 312.33% -0.09%
<1348> MXSトピクス　　 　277780 　73192　 279.52% 0.45%
<3853> アステリア　　　　 　380000 　102640　 270.23% -2.45%
<2498> ACHD　　　　　 　53400 　14740　 262.28% 9.48%
<4450> PSOL　　　　　 　32500 　9600　 238.54% 6.05%
<1547> 上場米国　　　　　 　76020 　22794　 233.51% -0.38%
<3823> アクロディア　　　 　2549100 　783980　 225.15% 6.83%
<3444> 菊池製作　　　　　 　1119800 　347160　 222.56% -1.3%
<9629> ピーシーエー　　　 　162100 　51060　 217.47% 5.4%
<1898>* 世紀東　　　　　　 　151100 　49940　 202.56% 1.2%
<4396> システムサポート　 　78700 　26260　 199.70% 2.5%
<3739> コムシード　　　　 　916300 　309060　 196.48% -22.19%
<6564> ミダック　　　　　 　81700 　28340　 188.29% -3.84%
<3903> gumi　　　　　 　3253100 　1129740　 187.95% -2.13%
<7590> タカショー　　　　 　461400 　160760　 187.01% -6.26%
<3773> AMI　　　　　　 　269400 　96660　 178.71% -1.72%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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