

*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～四国電、世紀東などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月17日 14:38 現在]

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<6579> ログリー 2068800 110880 1765.80% -7.38%

<3176> 三洋貿易 316100 19120 1553.24% 9.37%

<4564> OTS 74400200 5295220 1305.04% 24.71%

<4833> ぱど 1824000 169360 977.00% 20%

<1487> 上場米債ヘッジ有 358 36 894.44% -0.05%

<3858> ユビキタスAI 642400 89420 618.41% 5.47%

<7806> MTG 538400 94060 472.40% 7.46%

<6779> 日電波 776700 149380 419.95% 2.77%

<6408> 小倉クラ 243200 48140 405.19% 17.45%

<6239> ナガオカ 545000 111540 388.61% 17.44%

<3804> システムディ 442200 91120 385.29% 1.65%

<9507>* 四国電 2339500 491160 376.32% -6.29%

<3816> 大和コン 766100 179620 326.51% 15.83%

<6837> 京写 3656100 865380 322.48% -7.31%

<2521> 上場米国株ヘッジ有 118050 28630 312.33% -0.09%

<1348> MXSトピクス 277780 73192 279.52% 0.45%

<3853> アステリア 380000 102640 270.23% -2.45%

<2498> ACHD 53400 14740 262.28% 9.48%

<4450> PSOL 32500 9600 238.54% 6.05%

<1547> 上場米国 76020 22794 233.51% -0.38%

<3823> アクロディア 2549100 783980 225.15% 6.83%

<3444> 菊池製作 1119800 347160 222.56% -1.3%

<9629> ピーシーエー 162100 51060 217.47% 5.4%

<1898>* 世紀東 151100 49940 202.56% 1.2%

<4396> システムサポート 78700 26260 199.70% 2.5%

<3739> コムシード 916300 309060 196.48% -22.19%

<6564> ミダック 81700 28340 188.29% -3.84%

<3903> gumi 3253100 1129740 187.95% -2.13%

<7590> タカショー 461400 160760 187.01% -6.26%

<3773> AMI 269400 96660 178.71% -1.72%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》