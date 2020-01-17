大型ビデオカードも内蔵可能な新型NUC規格「Ghost Canyon」発表

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Anonymous Coward曰く、
消費者向けエレクトロニクス・サービス関連の展示会CES 2020にて、Intelが小型ベアボーンPC「Next Unit of Computing（NUC）」の新シリーズ「Ghost Canyon NUC」を発表した（ASCII.jp、PC Watch、Engadget日本版）。
Ghost Canyon NUCは筐体サイズを縦横約20cm、高さ約10cmほどに拡大。これによって長さ203mmまでのPC用グラフィックボードが搭載可能となった。また、インテルNUCとして初めてCPUの交換も可能になっており、Core i9-9980HKを搭載も搭載可能だという。
CES 2020ではRazerがこのGhost Canyonを採用した小型ゲーミングデスクトップ「Razer Tomahawk」を発表している。仕様としてはCPUがCore i9、GPUがGeForce RTX 2080、メモリ64GBなど。2020年の前半に発売予定としている。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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