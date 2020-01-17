IT・サイエンス RSS

 

大型ビデオカードも内蔵可能な新型NUC規格「Ghost Canyon」発表

2020年1月17日 08:33

小

中

大

印刷

記事提供元：スラド

　Anonymous Coward曰く、

　消費者向けエレクトロニクス・サービス関連の展示会CES 2020にて、Intelが小型ベアボーンPC「Next Unit of Computing（NUC）」の新シリーズ「Ghost Canyon NUC」を発表した（ASCII.jpPC WatchEngadget日本版）。

　Ghost Canyon NUCは筐体サイズを縦横約20cm、高さ約10cmほどに拡大。これによって長さ203mmまでのPC用グラフィックボードが搭載可能となった。また、インテルNUCとして初めてCPUの交換も可能になっており、Core i9-9980HKを搭載も搭載可能だという。

　CES 2020ではRazerがこのGhost Canyonを採用した小型ゲーミングデスクトップ「Razer Tomahawk」を発表している。仕様としてはCPUがCore i9、GPUがGeForce RTX 2080、メモリ64GBなど。2020年の前半に発売予定としている。

　スラドのコメントを読む | ITセクション | ハードウェア | Intel | IT

　関連ストーリー：
RADEON GPUを搭載した「Kaby Lake G」搭載のNUC、店頭販売開始 2018年05月24日
Intel、「ゲーム向け」という小型NUC「NUC6i7KYK」を発表 2016年03月22日
Intelが小型のPC向けフォームファクタ「5x5」を計画中 2015年08月26日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードIntelRazer

スポンサードリンク

PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュース

RSS

もっと見る

» PC・ハードウェア・周辺機器の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 従来比5倍で赤色発光するレアアース分子を開発　北大
  2. 殺人AIを規制すべきなのか? 実効性なし　中国、ロシアは規制を受け入れない
  3. 超高密度な金属ガラスを特殊な合成方法で実現　東北大らの研究
  4. 彗星の核で見つかった脂肪酸有機化合物　生命の起源物質は太陽以前に存在か
  5. Apple、多くの製品の最大下取り額を引き下げ
  1. Chromiumベースの新Edge、ドメイン参加のWindows 10には自動更新で提供されず
  2. Firefox 72、リリース翌日にゼロデイ脆弱性修正版をリリース
  3. ダークエネルギー発見のカギとなる仮定は誤りか　韓国大学らの研究
  4. 中国の裁判所、AIが生成した文章に著作権を認める
  5. Chrome、Microsoftのサポート終了から少なくとも18カ月はWindows 7をサポート
  1. ドンキ、NHKが映らないチューナーレスTVを発売　32インチで19,800円
  2. 日本電子計算のクラウド障害、バックアップに問題があり15％は復旧不可に
  3. AI戦争か!?　やはりドローンが使われた　イラン・ソレイマニ司令官暗殺
  4. Qiita運営、「さくらの専用サーバー」サポートの悪さ暴露した記事を非公開に
  5. NASAのライブストリーム映像でUFO撮影か

広告

写真で見るニュース

  • 「ヒルサイド」エリアイメージ（三菱地所・サイモン発表資料より）
  • 超新星爆発のイメージ。
  • 「Model 3」（画像: テスラモーターズ・ジャパン発表資料より）
  • リュウグウにタッチダウンするはやぶさ2のイメージ。(c) 池下章裕
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2017年4月29日に関西地方を中心に目撃された火球の経路 (c) NAOJ / Kasuga et al.

関西地方で2017年に目撃された巨大流れ星、原因は小惑星の分裂　国立天文台

今回の研究の概要。（画像: 東北大学の発表資料より）

超高密度な金属ガラスを特殊な合成方法で実現　東北大らの研究

開発されたレアアース分子が発光する仕組み（写真：北海道大学の発表資料より）

従来比5倍で赤色発光するレアアース分子を開発　北大

広告

科学・テクノロジーの人気書籍 （ Amazon.co.jp ）

  1. 文系でもよくわかる　世界の仕組みを物理学で知る
  2. 「超」AI整理法　無限にためて瞬時に引き出す
  3. 脳科学者の母が、認知症になる: 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか?
  4. 【Amazon.co.jp 限定】トイ・レコードメーカー(レコード10枚・針2本増量) (大人の科学マガジンシリーズ)
  5. 10日で受かる! 乙種第4類危険物取扱者すい~っと合格(増補改訂版)