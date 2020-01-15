

*08:18JST 1/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（24025.17、+174.60）

・NYダウは上昇（28939.67、+32.62）

・SOX指数は上昇（1894.64、+3.85）

・米原油先物は上昇（58.23、+0.15）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（9251.33、-22.60)

・シカゴ日経225先物は下落（23980、大阪比-20）

・1ドル109円90-00銭

・VIX指数は上昇（12.39、+0.07）

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項

・マネーストック（12月）

・営業毎旬報告(1月10日現在)

・工作機械受注（12月）

・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ

・地域経済報告（さくらリポート）（1月）

・英消費者物価指数（12月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）

・ユーロ圏貿易収支（11月）

・米MBA住宅ローン申請指数（先週）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・米中両国が「第1段階」の貿易合意に署名の予定《ST》