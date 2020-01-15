記事提供元：フィスコ
*08:18JST 1/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（24025.17、+174.60）
・NYダウは上昇（28939.67、+32.62）
・SOX指数は上昇（1894.64、+3.85）
・米原油先物は上昇（58.23、+0.15）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（9251.33、-22.60)
・シカゴ日経225先物は下落（23980、大阪比-20）
・1ドル109円90-00銭
・VIX指数は上昇（12.39、+0.07）
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
留意事項
・マネーストック（12月）
・営業毎旬報告(1月10日現在)
・工作機械受注（12月）
・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ
・地域経済報告（さくらリポート）（1月）
・英消費者物価指数（12月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）
・ユーロ圏貿易収支（11月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米中両国が「第1段階」の貿易合意に署名の予定《ST》
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