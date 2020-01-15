マーケット RSS

 

1/15の強弱材料

2020年1月15日 08:18

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:18JST 1/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（24025.17、+174.60）
・NYダウは上昇（28939.67、+32.62）
・SOX指数は上昇（1894.64、+3.85）
・米原油先物は上昇（58.23、+0.15）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（9251.33、-22.60)
・シカゴ日経225先物は下落（23980、大阪比-20）
・1ドル109円90-00銭
・VIX指数は上昇（12.39、+0.07）
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項
・マネーストック（12月）
・営業毎旬報告(1月10日現在)
・工作機械受注（12月）
・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ
・地域経済報告（さくらリポート）（1月）
・英消費者物価指数（12月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）
・ユーロ圏貿易収支（11月）
・米MBA住宅ローン申請指数（先週）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米中両国が「第1段階」の貿易合意に署名の予定《ST》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落で58.08ドル、供給不安薄れる
  2. 金と原油は反動安局面か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 【特集】Windows7サポート終了・ローカル5G(第5世代移動通信システム)・豚コレラ・新型肺炎関連銘柄に注目
  4. 相場展望1月13日号・「米イラン対立は『攻撃』ではなく、『口撃』の範囲で市場への影響は限定的」だが注意
  5. ソニーが連日2000年以降の高値を更新、NY株強く米国系からの買い注目される
  1. NY原油：大幅続落で59.61ドル、地政学的リスク低下で供給不安薄れる
  2. 夢真HDの夢テクノロジーがセールスフォースエンジニアを3年間で1000名育成へ
  3. 富士フイルムHDが連日高値、全体相場の波乱局面でも基調が強く注目集まる
  4. 国際帝石　逆行高、中東情勢緊迫化で原油相場が時間外取引で大幅上昇
  5. 小野薬品工業は上値試す、20年3月期増益予想
  1. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り

広告

写真で見るニュース

  • 超新星爆発のイメージ。
  • 「Model 3」（画像: テスラモーターズ・ジャパン発表資料より）
  • リュウグウにタッチダウンするはやぶさ2のイメージ。(c) 池下章裕
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「VISION-S PROTOTYPE（ビジョン・エス・プロトタイプ）」（画像: ソニーの発表資料より）

ソニーがイメージするクルマの理想形!　プロトタイプ発表で、業界騒然! (上)

感性語による検索システムのイメージ（画像：アヴァントの発表資料より）

部屋のイメージからAIが物件探し　アヴァントなどが開発

「Face Sharing」の使用イメージ。（画像：H2L発表資料より）

他人の口の動きをリアルタイムで自分の口に再現する技術　ドコモとH2Lが開発

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. デイトレード