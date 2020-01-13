記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、中国の劉鶴副首相が貿易合意署名のため訪米など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(成人の日)
＜海外＞
16:00 トルコ・経常収支(11月) -4.5億ドル 15.5億ドル
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(1月7日まで1カ月間) 1.14％
18:30 英・鉱工業生産指数(11月) 0％ 0.1％
18:30 英・商品貿易収支(11月) -117.00億ポンド -144.86億ポンド
21:00 印・CPI(12月) 6.67％ 5.54％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(1月7日まで1カ月間)
米・ボストン連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・中国の劉鶴副首相が貿易合意署名のため訪米(15日まで)
米・財政収支(12月)
香港・アジア金融フォーラム(14日まで)
中・新規人民元建て融資(12月、15日までに) 1兆2000億元 1兆3881億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・資金調達総額(12月、15日までに) 1兆6500億元 1兆7547億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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