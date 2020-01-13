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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、中国の劉鶴副首相が貿易合意署名のため訪米など

2020年1月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、英商品貿易収支、中国の劉鶴副首相が貿易合意署名のため訪米など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(成人の日)


＜海外＞
16:00　トルコ・経常収支(11月)　-4.5億ドル　15.5億ドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(1月7日まで1カ月間)　　1.14％
18:30　英・鉱工業生産指数(11月)　0％　0.1％
18:30　英・商品貿易収支(11月)　-117.00億ポンド　-144.86億ポンド
21:00　印・CPI(12月)　6.67％　5.54％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(1月7日まで1カ月間)


米・ボストン連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・中国の劉鶴副首相が貿易合意署名のため訪米(15日まで)

米・財政収支(12月)

香港・アジア金融フォーラム(14日まで)

中・新規人民元建て融資(12月、15日までに)　1兆2000億元　1兆3881億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・資金調達総額(12月、15日までに)　1兆6500億元　1兆7547億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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