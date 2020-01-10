スタージュエリー ガール 春の新作ジュエリー、バロックパールのリングやイニシャルピアスチャーム

記事提供元：ファッションプレス
スタージュエリー ガール(STAR JEWELRY Girl)は、2020年春の新作ジュエリーを、2020年1月8日(水)に発売する。
「Initial Charm」は、多彩にきらめくマザーオブパールでアルファベットを象ったイニシャルピアスチャーム。A・G・M・R・Sの全5種類を揃える。手持ちのスタッズピアスと組み合わせて、様々な表情を楽しむことが可能だ。
また、ボリュームのあるバロックパールを大胆に飾ったモダンなリングも登場。縦に並べたパールが、上品な華やかさを演出してくれる。リングの他、有機的な造形のゴールドとパールを組み合わせたピアスやロングネックレスも展開。1つ1つ形や大きさの異なるバロックパールならではの、ユニークな表情が魅力だ。
【詳細】
スタージュエリー ガール 春の新作ジュエリー
発売日：2020年1月8日(水)
・「Initial Charm」K10YG マザーオブパールピアスチャーム 各9,000円＋税 ※全5型(A・G・M・R・S)
・「Liquid Pearl」K10YG パールリング 33,000円＋税、27,000円＋税
【問い合わせ先】
スタージュエリー ガール 渋谷ヒカリエShinQs店
TEL：03-5778-3813
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