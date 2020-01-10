*10:24JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ファーストリテ、スタジオアタオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月10日 09:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
<2191>* テラ 2916400 256480 1037.09% 7.1%
<6238>* フリュー 270700 59360 356.03% 14.77%
<3975>* AOITYOHD 205100 67460 204.03% 0.68%
<4572>* カルナバイオ 837900 281000 198.19% 4.61%
<4316>* ビーマップ 628600 211440 197.29% 13.69%
<2303>* ドーン 377600 137440 174.74% 14.38%
<4344>* ソースネクスト 6100500 2747480 122.04% 7.9%
<8184>* 島忠 364000 167300 117.57% 10.67%
<9716>* 乃村工 765500 425820 79.77% -5.95%
<3161>* アゼアス 448300 254840 75.91% 8%
<9765>* オオバ 104900 62960 66.61% 7.84%
<7888>* 三光合成 146800 89140 64.68% -3.66%
<1591>* J日経400 4407 2875.6 53.25% 0.65%
<2918>* わらべやHD 70200 49440 41.99% 4.07%
<8237>* 松屋 106500 75700 40.69% -4.73%
<7732>* トプコン 397500 296680 33.98% 9.84%
<7602>* カーチスHD 670300 512740 30.73% 13.14%
<8842>* 楽天地 25600 21420 19.51% -0.48%
<3697>* SHIFT 222500 193220 15.15% 4.03%
<4187>* 大有機 130100 117440 10.78% 3.23%
<6506>* 安川電 2770500 2503680 10.66% 1.29%
<3550>* スタジオアタオ 361400 327140 10.47% 2.04%
<3046>* ジンズHD 43100 39180 10.01% 3.9%
<7513>* コジマ 344800 317100 8.74% 6.17%
<3854>* アイル 334100 312860 6.79% 5.11%
<3967>* エルテス 128500 122240 5.12% 3.31%
<3778>* さくら 432000 418040 3.34% 4.96%
<9983>* ファーストリテ 709900 749220 -5.25% -2.23%
<1382>* ホーブ 10900 11620 -6.20% 3.53%
<6101>* ツガミ 467200 501180 -6.78% 5.14%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》
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