

*10:24JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ファーストリテ、スタジオアタオなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月10日 09:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

<2191>* テラ 2916400 256480 1037.09% 7.1%

<6238>* フリュー 270700 59360 356.03% 14.77%

<3975>* AOITYOHD 205100 67460 204.03% 0.68%

<4572>* カルナバイオ 837900 281000 198.19% 4.61%

<4316>* ビーマップ 628600 211440 197.29% 13.69%

<2303>* ドーン 377600 137440 174.74% 14.38%

<4344>* ソースネクスト 6100500 2747480 122.04% 7.9%

<8184>* 島忠 364000 167300 117.57% 10.67%

<9716>* 乃村工 765500 425820 79.77% -5.95%

<3161>* アゼアス 448300 254840 75.91% 8%

<9765>* オオバ 104900 62960 66.61% 7.84%

<7888>* 三光合成 146800 89140 64.68% -3.66%

<1591>* J日経400 4407 2875.6 53.25% 0.65%

<2918>* わらべやHD 70200 49440 41.99% 4.07%

<8237>* 松屋 106500 75700 40.69% -4.73%

<7732>* トプコン 397500 296680 33.98% 9.84%

<7602>* カーチスHD 670300 512740 30.73% 13.14%

<8842>* 楽天地 25600 21420 19.51% -0.48%

<3697>* SHIFT 222500 193220 15.15% 4.03%

<4187>* 大有機 130100 117440 10.78% 3.23%

<6506>* 安川電 2770500 2503680 10.66% 1.29%

<3550>* スタジオアタオ 361400 327140 10.47% 2.04%

<3046>* ジンズHD 43100 39180 10.01% 3.9%

<7513>* コジマ 344800 317100 8.74% 6.17%

<3854>* アイル 334100 312860 6.79% 5.11%

<3967>* エルテス 128500 122240 5.12% 3.31%

<3778>* さくら 432000 418040 3.34% 4.96%

<9983>* ファーストリテ 709900 749220 -5.25% -2.23%

<1382>* ホーブ 10900 11620 -6.20% 3.53%

<6101>* ツガミ 467200 501180 -6.78% 5.14%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》