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出来高変化率ランキング（9時台）～ファーストリテ、スタジオアタオなどがランクイン

2020年1月10日 10:24

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記事提供元：フィスコ


*10:24JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ファーストリテ、スタジオアタオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月10日　09:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<2191>* テラ　　　　　　　 　2916400 　256480　 1037.09% 7.1%
<6238>* フリュー　　　　　 　270700 　59360　 356.03% 14.77%
<3975>* AOITYOHD　 　205100 　67460　 204.03% 0.68%
<4572>* カルナバイオ　　　 　837900 　281000　 198.19% 4.61%
<4316>* ビーマップ　　　　 　628600 　211440　 197.29% 13.69%
<2303>* ドーン　　　　　　 　377600 　137440　 174.74% 14.38%
<4344>* ソースネクスト　　 　6100500 　2747480　 122.04% 7.9%
<8184>* 島忠　　　　　　　 　364000 　167300　 117.57% 10.67%
<9716>* 乃村工　　　　　　 　765500 　425820　 79.77% -5.95%
<3161>* アゼアス　　　　　 　448300 　254840　 75.91% 8%
<9765>* オオバ　　　　　　 　104900 　62960　 66.61% 7.84%
<7888>* 三光合成　　　　　 　146800 　89140　 64.68% -3.66%
<1591>* J日経400　　　 　4407 　2875.6　 53.25% 0.65%
<2918>* わらべやHD　　　 　70200 　49440　 41.99% 4.07%
<8237>* 松屋　　　　　　　 　106500 　75700　 40.69% -4.73%
<7732>* トプコン　　　　　 　397500 　296680　 33.98% 9.84%
<7602>* カーチスHD　　　 　670300 　512740　 30.73% 13.14%
<8842>* 楽天地　　　　　　 　25600 　21420　 19.51% -0.48%
<3697>* SHIFT　　　　 　222500 　193220　 15.15% 4.03%
<4187>* 大有機　　　　　　 　130100 　117440　 10.78% 3.23%
<6506>* 安川電　　　　　　 　2770500 　2503680　 10.66% 1.29%
<3550>* スタジオアタオ　　 　361400 　327140　 10.47% 2.04%
<3046>* ジンズHD　　　　 　43100 　39180　 10.01% 3.9%
<7513>* コジマ　　　　　　 　344800 　317100　 8.74% 6.17%
<3854>* アイル　　　　　　 　334100 　312860　 6.79% 5.11%
<3967>* エルテス　　　　　 　128500 　122240　 5.12% 3.31%
<3778>* さくら　　　　　　 　432000 　418040　 3.34% 4.96%
<9983>* ファーストリテ　　 　709900 　749220　 -5.25% -2.23%
<1382>* ホーブ　　　　　　 　10900 　11620　 -6.20% 3.53%
<6101>* ツガミ　　　　　　 　467200 　501180　 -6.78% 5.14%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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