島忠が昨年来の高値を更新、発行株数の9.9%の規模の自社株買いを好感

■上限株数420万株、総額100億円で8月末まで実施

島忠<8184>(東1)は1月10日、飛び出すように急伸し、取引開始後に12%高の3250円(336円高)をつけて昨年来の高値を更新した。9日の取引終了後、第1四半期決算(2019年9～11月)と自己株式の取得(自社株買い)を発表。材料視されている。

自社株買いの取得上限株数が発行済み株式総数の9.9%に相当する420万株で、自社株買いの中ではパーセンテージが大。上限金額は100億円。実施期間は20年1月10日から同年8月31日まで。なお、第1四半期の営業利益は前年同期比13.5%減の23.82億円だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【特集】金価格関連株に注目、穴株は金庫株、メガバンク株は逆張りも一考の余地（2019/08/19）

・【特集】「究極のディフェンシブ株」はこれだ！ラッキーセブン銘柄（2019/08/13）

・【編集長の視点】ＪＳＳは反落も２ケタ増益転換の１Ｑ業績見直しに２０２０東京五輪関連人気が加わり押し目買い妙味（2019/09/02）

・【特集】「全米オープンテニス大会」と「ラグビー・ワールドカップ」のスポーツ・イベント関連銘柄を探る（2019/08/05）