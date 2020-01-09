ニコライ バーグマン“ハート”を描いた限定フラワーボックス、バレンタイン＆ホワイトデーに

ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン(Nicolai Bergmann Flowers & Design)から、2020年バレンタイン＆ホワイトデー限定フラワーボックスが登場。2020年1月7日(火)から3月14日(土)まで、ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン各店舗などで販売される。
2020年バレンタイン＆ホワイトデー限定フラワーボックスは、優し気な雰囲気のパステルピンクに、鮮やかなチェリーピンクのハートを大胆にレイアウトしたデザイン。蓋を開けると、バラやカーネーションをメインとした、ピンクからボルドーへと美しく移り変わるグラデーションカラーの花々が現れる。
フラワーボックスのバリエーションは全4種類。フレッシュフラワーとプリザーブドフラワーのそれぞれに、SサイズとMサイズを取り揃える。またロゴ入りボックスが人気のフラワーキューブアレンジメントにも同様の4種を用意した。
【詳細】
ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン 2020年バレンタイン＆ホワイトデー限定フラワーボックス
販売期間：2020年1月7日(火)〜3月14日(土)
販売店舗：ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン各店舗、オンラインショップ
・フレッシュフラワーボックス
S(11×11×H9cm) 4,200円＋税
M(15×15×H9cm) 7,000円＋税
・プリザーブドフラワーボックス
S(11×11×H9cm) 9,200円＋税
M(15×15×H9cm) 16,500円＋税
・フレッシュフラワーキューブアレンジメント
S(φ16.5×H16cm) 7,500円＋税
M(φ20×H19cm) 11,500円＋税
・プリザーブドフラワーキューブアレンジメント
S(φ13×H13.5cm) 13,500円＋税
M(φ15×H15.5cm) 19,500円＋税
【商品に関するお問合せ先】
ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン フラッグシップ ストア
TEL：03-5464-0743
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