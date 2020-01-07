マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：米貿易収支、米耐久財受注、中外貨準備高など

2020年1月7日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米耐久財受注、中外貨準備高など
＜国内＞
08:50　貸出先別貸出金 法人(11月)　　2.24％
08:50　マネタリーベース(12月、日本銀行)　　3.3％
09:30　サービス業PMI(12月)　　50.6
09:30　総合PMI(12月)　　49.8
10:00　営業毎旬報告(12月31日現在、日本銀行)


＜海外＞
16:30　スイス・消費者物価指数(12月)　0％　-0.1％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　0.68％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　0.5％　-0.6％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月)　1.3％　1.3％
22:00　ブ・自動車販売台数(12月)　　24万2310台
22:30　米・貿易収支(11月)　-490億ドル　-472億ドル
22:30　加・貿易収支(11月)　　-10.8億加ドル
24:00　米・製造業受注(11月)　1.2％　0.3％
24:00　米・耐久財受注(11月)　　-2.0％
24:00　米・ISM非製造業景況指数(12月)　54.5　53.9


米・家電見本市「CES」(10日まで)

中・外貨準備高(12月)　　3兆955億9千万ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  2. 中東の緊張が高まるなか、原油価格が急騰 サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. JXTG　大幅反発、中東情勢の緊迫化を背景に原油相場が上昇
  5. NY原油：続伸で63.27ドル、中東情勢の緊迫化で供給ひっ迫懸念
  1. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  2. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  3. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  4. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も
  5. 【注目テーマを探る】新春相場は「木を見て森を見ず」、テーマ株、個別銘柄の一本吊り
  1. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  2. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  3. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  4. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り
  5. 【異説・新年相場展望】2020年は敵対的M&A、経営統合、業界再編など内部留保のマグマが噴き出し急浮上銘柄も

広告

写真で見るニュース

  • しぶんぎ座流星群と放射点 (c) 国立天文台 天文情報センター
  • ドライブレコーダー補助バッテリーMIGHTYCELL EN12000（画像：ALinks発表資料より）
  • 18日にオープンするタグボート大正（大阪市発表資料より）
  • アルマ望遠鏡によって観測された星形成銀河「MAMBO-9」の電波画像。2つの部分で構成される銀河は、合体の途上にあるという。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), C.M. Casey et al.; NRAO/AUI/NSF, B. Saxton
  • 三菱・ekクロス Tプラスエディション（画像: 三菱自動車発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (3/3)

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (2/3)

新型トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

新(真)「羊の皮を被った狼」トヨタ・ヤリスGR　直3気筒 1.6Lターボ 燃費36.0km/L (1/3)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 日経業界地図 2020年版