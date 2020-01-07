記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米貿易収支、米耐久財受注、中外貨準備高など
＜国内＞
08:50 貸出先別貸出金 法人(11月) 2.24％
08:50 マネタリーベース(12月、日本銀行) 3.3％
09:30 サービス業PMI(12月) 50.6
09:30 総合PMI(12月) 49.8
10:00 営業毎旬報告(12月31日現在、日本銀行)
＜海外＞
16:30 スイス・消費者物価指数(12月) 0％ -0.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(12月) 0.68％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(11月) 0.5％ -0.6％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(12月) 1.3％ 1.3％
22:00 ブ・自動車販売台数(12月) 24万2310台
22:30 米・貿易収支(11月) -490億ドル -472億ドル
22:30 加・貿易収支(11月) -10.8億加ドル
24:00 米・製造業受注(11月) 1.2％ 0.3％
24:00 米・耐久財受注(11月) -2.0％
24:00 米・ISM非製造業景況指数(12月) 54.5 53.9
米・家電見本市「CES」(10日まで)
中・外貨準備高(12月) 3兆955億9千万ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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