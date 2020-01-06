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今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新総合PMI、欧ユーロ圏総合PMIなど

2020年1月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新総合PMI、欧ユーロ圏総合PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(12月)　　48.8
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　自動車販売台数(12月)　　-14.6％


大発会


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(12月)　53.4　53.5
10:45　中・財新総合PMI(12月)　　53.2
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　50.6　50.6
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　52.4　52.4
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月)　-1.7％　-1.9％
19:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・サービス業PMI(12月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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