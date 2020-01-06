記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新総合PMI、欧ユーロ圏総合PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(12月) 48.8
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 自動車販売台数(12月) -14.6％
大発会
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(12月) 53.4 53.5
10:45 中・財新総合PMI(12月) 53.2
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 50.6 50.6
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 52.4 52.4
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月) -1.7％ -1.9％
19:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・サービス業PMI(12月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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