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今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

2019年12月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(12月)　50.1　50.2
10:00　中・非製造業PMI(12月)　54.2　54.4
10:00　中・総合PMI(12月)　　53.7
21:00　南ア・貿易収支(11月)　160億ランド　31億ランド
23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(10月)　2.1％　2.1％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(10月)　0.4％　0.6％
24:00　米・消費者信頼感指数(12月)　128.0　125.5


欧・クーレ欧州中央銀行(ECB)理事が任期満了

独・メルケル首相が新年に向けた演説

仏・マクロン大統領が新年に向けた演説

中・習近平国家主席が新年に向けた演説

印・経常収支(7-9月)　-71億ドル　-143億ドル

印・財政赤字(11月)　　6889.1億ルピー


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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