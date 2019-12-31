記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
10:00 中・製造業PMI(12月) 50.1 50.2
10:00 中・非製造業PMI(12月) 54.2 54.4
10:00 中・総合PMI(12月) 53.7
21:00 南ア・貿易収支(11月) 160億ランド 31億ランド
23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(10月) 2.1％ 2.1％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(10月) 0.4％ 0.6％
24:00 米・消費者信頼感指数(12月) 128.0 125.5
欧・クーレ欧州中央銀行(ECB)理事が任期満了
独・メルケル首相が新年に向けた演説
仏・マクロン大統領が新年に向けた演説
中・習近平国家主席が新年に向けた演説
印・経常収支(7-9月) -71億ドル -143億ドル
印・財政赤字(11月) 6889.1億ルピー
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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