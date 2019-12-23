

*15:11JST カルナバイオサイエンス---欧州でBTK阻害剤AS-0871の臨床試験許認可申請を提出

カルナバイオサイエンス<4572>は20日、臨床試験開始に向けて前臨床試験を行っていたBTK阻害剤AS-0871について、オランダ当局にCTA（臨床試験許認可申請）を提出したことを発表。

AS-0871は同社が創製した非共有結合型BTK阻害剤であり、その高いキナーゼ選択性から、安全性が重視される炎症性免疫疾患を対象に研究開発を進めている。オランダ当局による審査完了後、現地での試験準備が整い次第、健康成人を対象とした臨床試験（フェーズ１試験）を開始する予定という。《SF》