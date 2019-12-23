23日上場のカクヤスは1866円(公開価格の17%高)で初値つく

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■格安な価格水準で酒類などを販売
12月23日新規上場となったカクヤス<7686>(東2)は買い気配で始まり、9時32分に公開価格1600円を17%上回る1866円で初値をつけた。
格安な価格水準で酒類などを販売。業務用販売、家庭用販売の両方を展開。一部エリアでは、指定するバーベキュー会場やお花見の場所に「1時間枠」で無料で配達を行う。
今期・2020年3月期の連結業績予想は、売上高を1104.60億円(前期比1.6%増)、営業利益は18.20億円(同2.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は9.46億円(同26.9%増)を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・【特集】金価格関連株に注目、穴株は金庫株、メガバンク株は逆張りも一考の余地（2019/08/19）
・【特集】「究極のディフェンシブ株」はこれだ！ラッキーセブン銘柄（2019/08/13）
・【編集長の視点】ＪＳＳは反落も２ケタ増益転換の１Ｑ業績見直しに２０２０東京五輪関連人気が加わり押し目買い妙味（2019/09/02）
・【特集】「全米オープンテニス大会」と「ラグビー・ワールドカップ」のスポーツ・イベント関連銘柄を探る（2019/08/05）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 第一三共は米国での新薬販売承認が注目されて高値に迫る 12/23 10:06
- 【IPO】カクヤス<7686> 初値は1866円（公開価格1600円） 12/23 09:43
- 今週のマーケット展望「週末の鉱工業生産に注目」～マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆氏（高井ひろえ） 12/23 09:42
- 兼松<8020>、データ取引事業の日本データ取引所と資本業務提携 12/23 09:28
- バリューデザイン<3960>、イベンテック事業・SaaSサービス「eventos」開発のブレイブソフトと業務・資本提携 12/23 09:27
広告