23日上場のカクヤスは1866円(公開価格の17%高)で初値つく

■格安な価格水準で酒類などを販売

12月23日新規上場となったカクヤス<7686>(東2)は買い気配で始まり、9時32分に公開価格1600円を17%上回る1866円で初値をつけた。

格安な価格水準で酒類などを販売。業務用販売、家庭用販売の両方を展開。一部エリアでは、指定するバーベキュー会場やお花見の場所に「1時間枠」で無料で配達を行う。

今期・2020年3月期の連結業績予想は、売上高を1104.60億円(前期比1.6%増)、営業利益は18.20億円(同2.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は9.46億円(同26.9%増)を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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