12/23の強弱材料



*08:48JST 12/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28455.09、+78.13）

・ナスダック総合指数は上昇（8924.96、+37.74)

・シカゴ日経225先物は上昇（23810、大阪比+90）

・1ドル109円40-50銭

・SOX指数は上昇（1853.87、+18.90）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・日経平均は下落（23816.63、-48.22）

・VIX指数は上昇（12.51、+0.01）

・米原油先物は下落（60.44、-0.74）

・米長期金利は上昇

・トランプ米大統領の弾劾問題

・消費増税の景気下押し

・香港デモ長期化

留意事項

・全産業活動指数（10月）

・景気動向指数（10月）

・カクヤスが新規上場

・global bridge HOLDINGSが新規上場

・米耐久財受注（11月）

・米シカゴ連銀全米活動指数（11月）

・米新築住宅販売件数（11月）

・習近平中国国家主席が安倍首相と会談《ST》