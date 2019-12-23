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12/23の強弱材料

2019年12月23日 08:48

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記事提供元：フィスコ


*08:48JST 12/23
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（28455.09、+78.13）
・ナスダック総合指数は上昇（8924.96、+37.74)
・シカゴ日経225先物は上昇（23810、大阪比+90）
・1ドル109円40-50銭
・SOX指数は上昇（1853.87、+18.90）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い

弱気材料
・日経平均は下落（23816.63、-48.22）
・VIX指数は上昇（12.51、+0.01）
・米原油先物は下落（60.44、-0.74）
・米長期金利は上昇
・トランプ米大統領の弾劾問題
・消費増税の景気下押し
・香港デモ長期化

留意事項
・全産業活動指数（10月）
・景気動向指数（10月）
・カクヤスが新規上場
・global bridge HOLDINGSが新規上場
・米耐久財受注（11月）
・米シカゴ連銀全米活動指数（11月）
・米新築住宅販売件数（11月）
・習近平中国国家主席が安倍首相と会談《ST》

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