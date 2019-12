ケイト・スペード新作バッグ、“モンキー”かごバッグや“ぞう”のレザーバッグ

ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)の2020年春コレクションから、新作バッグが登場。2020年1月中旬より、全国のケイト・スペード ニューヨーク 直営店にて、順次発売される。

■パステルカラーの「二コラ」

スペードからハートへと姿を変えるターンロッククロージャーが特徴のアイコンバッグ「ニコラ」には、春らしいパステルカラーの新色がラインナップ。アイリスの花を思わせるパープルや、レモンシャーベットのようなパステルイエローが揃う。

■ツイード素材の「二コラ」

「二コラ」はカラーリングだけでなく、素材遣いもアップデート。きらきらと輝くチェーンストラップに、プレイフルな配色のツイード地や、温かな季節の訪れを告げるかのようなストロー素材のボディを組み合わせている。

■マルチストライプの「マルゴー」

ハンドバッグとしてもショルダーバッグとしても活躍してくれる収納力に優れたレザーバッグ「マルゴー(margaux)」にも新色を用意。中でも、オレンジ、ホワイト、ブルー、レモンイエローをブランドのシグネチャーであるストライプ状に配した新色は、今シーズンを代表するモデルだ。

■猿モチーフのかごバッグ

愛らしいアニマルモチーフのバッグも、今シーズンを象徴するアイテムの1つ。ブランドのアーカイブから復活した猿モチーフのかごバッグは、ブルーのハンドルとフラワーコサージュを添えて、ナチュラルな印象にアクセントを加えた。

■象モチーフのレザーバッグ

エレファントをモチーフにしたクロスボディバッグにも注目。象を表現したレザーのボディに、タッセル状のしっぽや、メタリックアイをあしらって、遊び心溢れるアイテムに仕上げている。

【詳細】

ケイト・スペード ニューヨーク 2020年春コレクション 新作バッグ

発売時期:2020年1月中旬より順次

販売店舗:全国のケイト・スペード ニューヨーク 直営店

アイテム例:

・nicola twistlock in lemon sorbet 60,000円 ※1月末発売

・nicola tweed twistlock sm conv chain shoulder in pink multi 50,000円 ※1月末発売

・margaux degrade medium satchel in multi 48,000円 ※1月末発売

・georgia wicker monky in natural 60,000円 ※2月末発売

・tiny elephant crossbody in tamarillo 48,000円 ※1月末発売

※発売時期は全て予定。変更になる場合もある。

【問い合わせ先】

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152