*10:35JST 米国株は上昇、投資家のリスク選好姿勢が強まる（20日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）
MAR20
Ｏ 23830（ドル建て）
Ｈ 23875
Ｌ 23710
Ｃ 23830 大証比+110（イブニング比+30）
Vol 5520
MAR20
Ｏ 23800（円建て）
Ｈ 23840
Ｌ 23680
Ｃ 23810 大証比+90（イブニング比+10）
Vol 26671
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）
トヨタ<7203>、NTT<9432>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9
983>、任天堂<7974>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、ファナック<6954>はさえない
など、対東証比較（1ドル109.44円換算）で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 141.97 -0.79 7769 47
9432 （NTTYY） NTT 51.23 -0.72 5607 19
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 21.38 -0.13 4680 6
6954 （FANUY） ファナック 18.81 -0.37 20586 16
6758 （SNE） ソニー 67.90 0.02 7431 105
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.47 -0.03 599 -3.8
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 61.00 0.34 66758 108
7267 （HMC） ホンダ 28.91 -0.05 3164 -6
7974 （NTDOY） 任天堂 49.48 -0.17 43321 121
8316 （SMFG） 三井住友 7.48 0.01 4093 -7
8058 （MSBHY） 三菱商 53.49 -0.32 2927 14
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 56.61 0.57 6195 5
8411 （MFG） みずほＦＧ 3.10 -0.02 170 0.8
7751 （CAJ） キヤノン 28.12 -0.15 3077 -9
8001 （ITOCY） 伊藤忠 46.34 -0.05 2536 -3
6902 （DNZOY） デンソー 23.29 0.00 5098 24
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 94.08 -0.42 10296 71
8031 （MITSY） 三井物 366.00 3.25 2003 19.5
6503 （MIELY） 三菱電 27.87 -0.13 1525 -2
5108 （BRDCY） ブリヂストン 19.27 0.01 4218 -7
4911 （SSDOY） 資生堂 71.49 -0.33 7824 10
8802 （MITEY） 菱地所 19.55 0.18 2139 12
7201 （NSANY） 日産自 12.05 -0.14 659 -5.1
4901 （FUJIY） 富士フイルム 48.58 -0.98 5317 22
6301 （KMTUY） コマツ 24.32 -0.03 2662 10
8591 （IX） オリックス 84.18 0.25 1843 -0.5
4523 （ESALY） エーザイ 74.60 -1.18 8164 9
9735 （SOMLY） セコム 22.24 -0.10 9736 -32
2503 （KNBWY） キリン 22.98 0.26 2515 27
7733 （OCPNY） オリンパス 15.12 0.19 1655 -3
1925 （DWAHY） 大和ハウス 31.07 0.12 3400 9
7270 （FUJHY） SUBARU 12.79 -0.01 2799 -3.5
6702 （FJTSY） 富士通 19.05 0.29 10424 14
8053 （SSUMY） 住友商 15.05 -0.14 1647 -2.5
8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.14 -0.02 563 1.3
3407 （AHKSY） 旭化成 22.99 -0.07 1258 4
1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.68 0.00 2373 0
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.95 -0.02 4323 -43
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 112.93 -0.67 12359 -21
8002 （MARUY） 丸紅 75.53 0.02 827 11
6645 （OMRNY） オムロン 59.82 -0.24 6547 17
5802 （SMTOY） 住友電 15.15 -0.30 1658 -5
6723 （RNECY） ルネサス 3.47 0.09 760 -6
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 6.68 0.16 3655 13
3938 （LN） LINE 47.85 -0.15 5237 -23
3402 （TRYIY） 東レ 13.71 -0.07 750 -3.7
7202 （ISUZY） いすゞ 12.28 0.07 1344 9
6586 （MKTAY） マキタ 34.44 -0.28 3770 10
6988 （NDEKY） 日東電 28.40 -0.19 6216 -14
7912 （DNPLY） 大日印 13.71 -0.05 3001 1
（時価総額上位50位、1ドル109.44円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
3401 （TINLY） 帝人 19.43 2126 33 1.58
6758 （SNE） ソニー 67.90 7431 105 1.43
8002 （MARUY） 丸紅 75.53 827 11 1.35
6361 （EBCOY） 荏原 15.50 3393 38 1.13
2503 （KNBWY） キリン 22.98 2515 27 1.09
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8572 （ACMUY） アコム 1.00 44 -450 -91.09
7752 （RICOY） リコー 10.41 1139 -20 -1.73
1812 （KAJMY） 鹿島 13.24 1449 -22 -1.50
7988 （NIFCY） ニフコ 13.77 3014 -46 -1.50
6770 （APELY） アルプス 45.53 2491 -31 -1.23
「米国株式市場概況」（20日）
ＮＹＤＯＷ
終値：28455.09 前日比：78.13
始値：28608.64 高値：28608.64 安値：28445.60
年初来高値：28608.64 年初来安値：22638.41
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56
Ｎａｓｄａｑ
終値：8924.96 前日比：37.74
始値：8911.84 高値：8931.91 安値：8901.87
年初来高値：8931.91 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76
Ｓ＆Ｐ５００
終値：3221.22 前日比：15.85
始値：3223.33 高値：3225.65 安値：3216.03
年初来高値：3225.65 年初来安値：2443.96
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10
米30年国債 2.342％ 米10年国債 1.917％《SK》
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