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20日の日本国債市場概況：債券先物は151円79銭で終了

2019年12月20日 18:44

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記事提供元：フィスコ


*18:44JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は151円79銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付151円96銭 高値151円96銭 安値151円72銭 引け151円79銭
売買高総計27245枚

2年 407回 -0.105％
5年 141回 -0.085％
10年 356回 0.005％
20年 170回 0.310％

債券先物3月限は、151円96銭で取引を開始。黒田日銀総裁が前日の金融決定会合の会見で「超長期金利はもう少しスティープになってもいい」と述べたことや、スウェーデン中銀がマイナス金利の打ち切りを決定したことなどを受けて売りが優勢になり、151円72銭まで下落した。現物債の取引では、全年限が売られた。新発10年債利回りは0.005％まで上昇した。

＜米国債概況＞
2年債は1.64％、10年債は1.94％、30年債は2.37％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.23％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.28％、NZ10年債は1.61％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・7-9月期GDP確定値（前期比年率予想：+2.1％、改定値：+2.1％）
・22:30　カナダ・10月小売売上高（前月比予想：+0.5％、9月：-0.1％）
・24:00　米・11月個人所得（前月比予想：+0.3％、10月：0.0％）
・24:00　米・11月個人消費支出（前月比予想：+0.4％、10月：+0.3％）
・24:00　米・11月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.5％、10月：+1.6％）
・24:00　米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：99.2、速報値：99.2）
・24:00　ユーロ圏・12月消費者信頼感指数（予想：-7.0、11月：-7.2）《KK》

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