マーチャント・バンカーズの子会社がファッションブランド「NICOLE(ニコル)」の販売促進を支援

■来年2月から8月まで「BOUTIQUE nicole」(ブティックニコル)の販売プロモ―ションを展開

マーチャント・バンカーズ<3121>(東2)の子会社である株式会社ケンテンは、2020年2月5日(水)から同年8月上旬までの予定で、ファッションブランド「NICOLE(ニコル)」の販売促進に関して、婦人服「BOUTIQUE nicole」(ブティックニコル)の販売プロモーションを行う。このほど株式会社ニコル(本店:東京都渋谷区東1丁目、木野村尚孝代表取締役)との間で合意した。

「NICOLE」は、1967年に創業し、1980年代のDCブランドブームを経て、一貫して、ハイミドル層に対して、独自のブランドコンセプトを提案し続けてきた、老舗のファッションブランド。紳士向けには「MONSIEUR NICOLE」を中心に5ブランド、婦人向けには「BOUTIQUE nicole」を中心に4ブランドを、全国の百貨店やアウトレットに展開している。

このたびのプロモーションは、婦人向けのブランド「BOUTIQUE nicole」の、店舗におけるお客に対する販売促進を中心として展開する。

場所は東急百貨店たまプラーザ店2階(横浜市青葉区美しが丘1丁目)、店舗名は「BOUTIQUE nicole」(株式会社ニコルの店舗にて展開)、期間は2020年2月5日(水)から同年8月上旬までの予定。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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