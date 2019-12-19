記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、黒田日銀総裁が会見、英中銀が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 対内・対外証券投資(先週)
15:00 工作機械受注(11月) -37.9％
15:30 黒田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
SREホールディングスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2650円)
ランディックスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1630円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) 2.3％ 2.1％
06:45 NZ・貿易収支(11月) -7.00億NZドル -10.13億NZドル
09:30 豪・失業率(11月) 5.3％ 5.3％
18:30 英・小売売上高指数(11月) 0.5％ -0.1％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.75％ 0.75％
22:30 米・経常収支(7-9月) -1210億ドル -1282億ドル
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 9.0 10.4
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 25.2万件
24:00 米・中古住宅販売件数(11月) 543万件 546万件
24:00 米・景気先行指数(11月) 0.1％ -0.1％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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