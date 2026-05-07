前澤工業と前澤化成工業、前澤ホールディングスの東証プライム新規上場承認を発表

■6月1日に共同持株会社を設立、両社は5月28日に上場廃止予定

前澤工業<6489>(東証スタンダード)と前澤化成工業<7925>(東証プライム)は5月1日、共同株式移転により設立する前澤ホールディングス株式会社について、東京証券取引所プライム市場への新規上場が承認されたと発表した。

前澤ホールディングスは、2026年6月1日付で両社の完全親会社として設立される予定。上場日は同じく2026年6月1日で、証券コードは575A、銘柄略称は前澤HD、売買単位は100株となる。

同持株会社の設立に伴い、完全子会社となる前澤工業と前澤化成工業は、2026年5月28日付でそれぞれ上場廃止となる予定だ。6月1日には、前澤ホールディングスの設立登記日および株式移転効力発生日を迎える。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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