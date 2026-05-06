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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1200円高の60620円
*08:34JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1200円高の60620円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.88円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレクトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1200円高の60620円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は356.35ドル高の49298.25ドル、ナスダックは258.33ポイント高の25326.13で取引を終了した。へグセス国防長官が停戦維持を確認したため安心感に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落を好感した買いや、金利の低下、半導体インテル（INTC）がけん引し、相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値を更新し、終了した。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円60銭まで弱含んだのち、157円92銭まで上昇し、157円87銭で引けた。米国のへグセス国防長官が停戦維持を表明したため原油価格の下落や、金利の低下に連れ、ドル売りが優勢となった。その後、アラブ首長国連邦（UAE）のミサイル警告を受け中東情勢の脆弱さへの懸念が根強く、ドル買い・円売りが強まった。ユーロ・ドルは1.1685ドルから1.1714ドルまで上昇し、1.1695ドルで引けた。ビルロワドガロー仏中銀総裁の発言「利上げに十分な兆候見られない」でユーロ買いが後退。
5日のNY原油先物6月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－4.15ドル（－3.90％）の102.27ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（5日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1992 180.5 9.9
6
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5052 317 6.6
9
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.26 5766 342 6.3
1
8031 (MITSY) 東京エレク 159.51 50367 2917 6.1
5
6762 (TTDKY) アドバンテスト 186.00 29366 1551 5.5
8
「ADR下落率上位5銘柄」（5日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.02 19580 -845 -4.1
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7105 -256 -3.4
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.91 2196 -27 -1.2
1
4507 (SGIOY) 塩野義製薬 9.84 3107 -21 -0.6
7
■そのたADR（5日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 0.00 2370 -7.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.85 0.05 5407 7
9
8035 (TOELY) 住友商事 43.59 0.55 6882 4
2
6758 (SONY.N) TDK 18.05 0.32 2850 74.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.19 0.07 2556
8
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.01 943 2
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.97 0.62 4890 9
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.26 0.31 5766 34
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.54 4866 16
1
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.86 0.27 7218 11
4
8001 (ITOCY) 丸紅 369.50 6.36 5834 7
9
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.53 0.12 6734 3
0
8031 (MITSY) 東京エレク 159.51 4.71 50367 291
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7105 -25
6
4568 (DSNKY) 第一三共 16.60 0.19 2621 4.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.69 -0.07 2428 2
4
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.56 0.11 991 -99
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 0.30 1695
2
7267 (HMC.N) スズキ 44.69 0.42 1764 1
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 0.00 5883 -
3
6902 (DNZOY) ファナック 21.99 0.41 6944 12
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.41 -0.02 8339 9
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.91 -0.05 2196 -2
7
8411 (MFG.N) オリックス 33.23 0.37 5246 3
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.57 0.12 23003 14
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.55 -0.01 5226 -1
3
7741 (HOCPY) キヤノン 25.56 0.05 4035 1
8
6503 (MIELY) 三菱電機 77.79 1.31 6141 7
0
6981 (MRAAY) 日東電工 19.10 0.12 3016 2
1
7751 (CAJPY) 任天堂 12.10 -0.06 7641 4
4
6273 (SMCAY) SMC 23.97 0.25 75688 45
8
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.02 350 -0.
7
6146 (DSCSY) ディスコ 48.10 1.20 75940 369
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.11 -0.01 1912 -6.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.53 0.31 5294 7
5
6702 (FJTSY) 富士通 19.57 0.27 3090 1
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.02 12.42 19580 -84
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.25 0.01 3237
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1992 180.
5
8002 (MARUY) 三井物産 739.19 9.28 5835 7
0
6723 (RNECY) ルネサス 10.44 0.34 3297 9
2
6954 (FANUY) 京セラ 17.69 -0.12 2793 46.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.09 0.16 1428
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.96 0.31 4414 3
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 0.45 6587 7
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.13 0.07 2883 7.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 0.03 2406
8
6857 (ATEYY) シスメックス 8.42 0.02 1329 -2.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.61 0.01 1991
2
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.32 0.11 1471 1
8
（時価総額上位50位、1ドル157.88円換
算）《AN》
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