後場の日経平均は823円安でスタート、日東紡や太陽誘電が下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;65477.41;-823.03TOPIX;4040.61;-5.56



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比823.03円安の65477.41円と、前引け（65266.67円）からやや下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は65280円-65750円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝157.60-70円と午前9時頃から10銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が前日終値をはさんで方向感を欠く動きとなっている一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.7％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。ダウ平均先物が時間外取引で底堅い動きとなっていることが東京市場で安心感となっているようだ。一方、日経平均は昨日まで続伸で2500円を超す上げとなったことから、前場に引き続き戻り売りが出やすもよう。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が下落率上位となっている一方、食料品、医薬品、水産・農林業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、日東紡＜3110＞、太陽誘電＜6976＞、古河電工＜5801＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、住友電工＜5802＞、KOKUSAI＜6525＞、レーザーテック＜6920＞、三井金属＜5706＞、村田製＜6981＞が下落。一方、オムロン＜6645＞、花王＜4452＞、メルカリ＜4385＞、住友鉱＜5713＞、ヤマハ発＜7272＞、JT＜2914＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、三井住友＜8316＞、トヨタ＜7203＞が上昇している。《CS》