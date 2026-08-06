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個別銘柄戦略:ディーエヌエーやビプロジーに注目
記事提供元：フィスコ
*09:45JST 個別銘柄戦略:ディーエヌエーやビプロジーに注目
昨日5日の米株式市場でNYダウは263.24ドル高の54,349.12ドル、ナスダック総合指数は221.55pt安の26,363.44pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比600円安の65,740円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が28.1％増となった武蔵精密＜7220＞、第1四半期営業利益が94.9％増となったアステラス薬＜4503＞、第1四半期営業利益が29.0％増となったキッコマン＜2801＞、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が34.6％となったSREHD＜2980＞、26年12月期業績と配当予想を上方修正したTHK＜6481＞26年12月期業績予想を上方修正した東海カーボ＜5301＞、27年3月期業績予想を上方修正した太陽誘電＜6976＞、27年3月期業績予想を上方修正したオムロン＜6645＞、27年3月期業績予想を上方修正した日東紡＜3110＞、27年3月期業績予想を上方修正しためぶきFG＜7167＞、27年3月期業績と配当予想を上方修正したオークマ＜6103＞、27年3月期業績と配当予想を上方修正した山一電機＜6941＞、27年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の5.31％上限の自社株買いも発表したエプソン＜6724＞、27年3月期業績予想を上方修正し株主優待制度の新設も発表した花王＜4452＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が46.3％減となったディーエヌエー＜2432＞、第1四半期営業利益が20.4％減となったビプロジー＜8056＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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