

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;54,349.12;+263.24Nasdaq;26,363.43;-221.55CME225;65740;+255(大証比)

[NY市場データ]

5日のNY市場はまちまち。ダウ平均は263.24ドル高の54349.12ドル、ナスダックは221.55ポイント安の26363.44で取引を終了した。

主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観測に長期金利が上昇したほか、航空宇宙・宇宙技術会社スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）や半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も連日過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比255円高の65740円。ADR市場では、対東証比較（1ドル157.69円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、東京エレクトロン＜8031＞、小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》