*06:38JST 5日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、ハイテクが重し

■NY株式：米国株式市場はまちまち、ハイテクが重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は263.24ドル高の54349.12ドル、ナスダックは221.55ポイント安の26363.44で取引を終了した。

主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観測に長期金利が上昇したほか、航空宇宙・宇宙技術会社スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）や半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も連日過去最高値を更新し、まちまちで終了。セクター別では消費者サービスが上昇した一方、エネルギーが下落した。

製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は第2四半期決算で糖尿病治療薬「マンジャロ」や肥満治療薬「ゼップバウンド」の売り上げが予想を上回り、通期見通しを引き上げ、上昇。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）はストリーミングやテーマパークの売り上げが好調で第3四半期の調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り、上昇。ハンバーガーショップ・チェーン運営のシェイクシャック（SHAK）は物言う投資家のスターボードが株価の過小評価を理由に同社株を購入していることを明らかにし、上昇。

半導体のエヌビディア（NVDA）はスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の最高経営責任者（CEO）マスク氏が人工知能（AI）のデータセンター投資で、半導体を「今後エヌビディア製品独占で採用する」と述べ、買われた。スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は上場後初となる決算で、内容が予想を下回り、大幅安。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は人工知能（AI）チーフサイエンティストの辞任など、人事再編が警戒され、下落。

デジタル・ソリューション・プロバイダーのウエスタンデジタル（WDC）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。フラッシュメモリー半導体メーカーのサンディスク（SNDK）は、第4四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の見通しが予想を下回り、時間外取引で売りが先行。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米イラン和平合意期待に原油価格下落

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円31銭まで下落後、157円80銭まで上昇し、157円77銭で引けた。

米7月ADP雇用統計や7月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、トランプ大統領の対イラン協議が順調に進んでいるとの発言やイランとオマーンがホルムズ海峡における航路案で合意したとの発表を受け、米イラン和平合意期待に原油価格下落でドル売りが優勢となった。同時にカシュカリ米ミネアポリス連銀総裁が早期の緩やかな利上げの必要性を主張し下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1540ドルまで下落後、1.1559ドルまで上昇し、1.1552ドルで引けた。

ユーロ・円は181円76銭まで下落後、182円24銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3486ドルまで上昇後、1.3455ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8095フランまで上昇後、0.8064フランまで下落した。



■NY原油：続落、米・イラン・オマーンのホルムズ海峡再開合意観測で売り優勢

8月5日のNY原油先物9月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.71ドル（－0.94％）の75.06ドルで通常取引を終了した。取引レンジ（通常取引ベース）は74.23－76.70ドル。米国とイラン、オマーンがホルムズ海峡の通行料なしでの再開に向けた60日間の暫定合意に近づいているとの報道を受け、供給懸念が後退し売りが優勢となった。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 63.25ドル +0.35ドル（+0.55％）

モルガン・スタンレー（MS） 218.27ドル +1.23ドル（+0.56％）

ゴールドマン・サックス（GS）1060.38ドル +7.40ドル（+0.70％）

インテル（INTC） 101.06ドル +0.20ドル（+0.19％）

アップル（AAPL） 311.00ドル +1.62ドル（+0.52％）

アルファベット（GOOG） 360.13ドル -15.22ドル（-4.05％）

メタ（META） 588.77ドル +0.83ドル（+0.14％）

キャタピラー（CAT） 871.08ドル -5.46ドル（-0.62％）

アルコア（AA） 47.69ドル +0.86ドル（+1.83％）

ウォルマート（WMT） 112.34ドル +0.79ドル（+0.70％）《YY》