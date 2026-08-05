*18:26JST 5日の香港市場概況： ハンセン指数は反発、米株高や中東不安の後退で

5日の香港市場は反発。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比62.90ポイント（0.24％）高の25915.82ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が29.47ポイント（0.34％）高の8603.73ポイントと反発した。

ハンセン指数は反発し、直近の米株高を受けた買いが相場を支えた一方、戻り待ちの売りが上値を抑えた。中東不安の後退を背景に原油安や米長期金利の低下が進み、外部環境の改善が投資家の買いを誘った。半面、中国の民間統計のサービス業購買担当者景気指数（PMI）が前月を下回り、製造業PMIも弱い内容だったことから、中国景気への慎重な見方が重荷となった。外部環境の改善が相場を支えたものの、中国景気を巡る懸念が残り、買いと売りが交錯する値動きとなった。

セクター別では、貴金属関連が上昇し、龍資源（01712/HK）が41.1％高、万国黄金集団（03939/HK）が11.7％高、潼関黄金（00340/HK）も11.7％高となった。また、半導体も高い。美佳音控股（06939/HK）が22.8％高、愛芯元智（00600/HK）が18.3％高、硬蛋創新（00400/HK）が9.6％高とそろって上昇した。

一方、消費セクターが売られた。北京京客隆（00814/HK）が17.5％安、霸王集団（01338/HK）が12.1％安、聯華超市（00980/HK）が5.4％安となった。レジャー関連も安い。誼和股フン（01703/HK）が80.7％安、中国生態旅游（01371/HK）が14.0％安、猫屎コーヒー控股（01869/HK）が11.1％安と下落した。

中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比1.47％高の3878.43ポイントで取引を終了した。《CS》