*18:20JST 5日の中国本土市場概況： 上海総合は続伸、中東情勢の過度な警戒が後退

5日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比56.15ポイント（1.47％）高の3878.43ポイントと続伸した。

上海総合指数は約3週ぶりの高値水準を回復。中東情勢を巡る過度な警戒の後退や直近の米株高を背景に、ハイテク株を中心とした買いが相場を押し上げた。民間集計の7月中国サービス業購買担当者景気指数（PMI）は50.4と市場予想を上回ったものの、前月実績を下回り、景気減速への懸念から指数が弱含む場面もみられた。一方で、景況判断の節目となる50は上回り、当局による追加の経済対策観測も支援材料となり、相場は徐々に上げ幅を広げた。外部環境の改善を受けた買いが優勢となる一方、景気指標の内容を慎重に見極める姿勢も残り、相場は堅調な値動きを維持した。

セクター別では、半導体などハイテク関連が買われ、有研新材（600206/SH）が10.0％高、環旭電子（601231/SH）が10.0％高、旭光電子（600353/SH）が9.5％高、生益科技（600183/SH）が9.4％高、火炬電子（603678/SH）が8.1％高、太極実業（600667/SH）が7.6％高、彩虹顕示器件（600707/SH）が7.1％高となった。ハイテク株を中心に買いが優勢となったことが支えとなった。

また、非鉄金属も高い。株洲冶煉（600961/SH）が9.6％高、中金ゴールド（600489/SH）が8.9％高、廈門タングステン（600549/SH）が8.8％高、雲南貴金属（600459/SH）が8.8％高、西部砿業（601168/SH）が7.4％高、山東黄金（600547/SH）が6.9％高、雲南馳宏（600497/SH）が6.9％高、金瑞鉱業（600714/SH）が6.5％高となった。

半面、酒造関連が売られた。重慶ビール（600132/SH）が2.3％安、茅台酒（600519/SH）が1.6％安、青島ビール（600600/SH）が1.2％安、金楓酒業（600616/SH）が1.2％安、老白干酒業（600559/SH）が1.1％安となった。

また、高速道路もさえない。安徽高速道路（600012/SH）が2.0％安、四川高速道路（601107/SH）が1.9％安、江西カン粤高速公路（600269/SH）が1.5％安、山東高速（600350/SH）が1.3％安、深セン高速道路（600548/SH）が1.1％安、中原高速公路（600020/SH）が0.8％安、龍江交通（601188/SH）が0.7％安となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.20ポイント（0.43％）高の281.22ポイント、深センB株指数が0.65ポイント（0.06％）高の1167.74ポイントで終了した。《CS》