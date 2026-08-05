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8月5日日本国債市場：債券先物は127円05銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:38JST 8月5日日本国債市場：債券先物は127円05銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円80銭 高値127円10銭 安値126円74銭 引け127円05銭
2年 1.554％
5年 2.041％
10年 2.795％
20年 3.670％
5日の債券先物9月限は126円80銭で取引を開始し、127円05銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は4.60％、30年債は5.16％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.10％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.90％、NZ10年債は4.64％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:15 米・ADP雇用統計(7月) 予想7.5万人 前回9.8万人
・23:00 米・ISM非製造業景況指数(7月) 予想54.3 前回54.0
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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