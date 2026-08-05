*11:41JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:イビデン、ヤマハ発、HENNGEなど

＜4062＞ イビデン 20330 +4000

ストップ高。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は269億円で前年同期比52.4％増となり、市場予想の210億円を大幅に上回っている。通期予想は従来の900億円から1270億円、前期比2.0倍の水準に上方修正。通期コンセンサスは1050億円程度であったとみられ、期待以上の上方修正に。電子セグメントを主に上方修正、販売単価の上昇などが進んでいるものとみられる。

＜7272＞ ヤマハ発 1784.5 +273.5

大幅続伸。前日の取引時間中に第2四半期の決算を発表、その後は上値追いが続く格好となっている。4-6月期営業利益は958億円で前年同期比2.4倍と急拡大、480億円程度の市場予想を大幅に上振れている。通期予想も従来の1800億円から2600億円、前期比2.1倍に上方修正している。コンセンサスは1850億円程度であったとみられる。二輪やマリンでの収益性改善が進んでいるようだ。

＜3964＞ オークネット 1505 +179

大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は70.8億円で前年同期比21.3％増となり、通期予想は従来の115億円から120億円、前期比26.1％増に上方修正。ライフスタイルプロダクツ、モビリティ&エネルギーともに想定を上回る推移となっている。また、特別配当39円の実施を発表、年間配当金は42円計画から82円にまで引き上げている。さらに、9月2日の100株以上保有株主に対し、通常の優待と別に今回限りの特別優待も実施する。

＜8012＞ 長瀬産 1292 +133.5

大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は170億円で前年同期比65.9％増となり、据え置きの通期予想450億円、前期比0.6％増に対して、想定以上の好進捗となる形に。AI半導体向け変性エポキシ樹脂販売などが想定以上に好調に推移しているもよう。第2四半期決算時に通期見通しを更新予定としている。また、370万株、30億円を上限とする自社株買いを9月30日までの期間で実施するとしている。

＜9984＞ ソフトバンクG 5803 +575

大幅反発。米国ハイテク株高の流れを好感している。ナスダック指数は約2.6％の上昇、SOX指数は6.5％の上昇となっている。とりわけ、足元ではハイパースケーラーの株価上昇が目立つなど、AI過剰投資への警戒感などが後退していることで買い安心感が強まっているもよう。同社株価との連動性が強まっているアームに関しても、前日は17％超の急騰となっている。

＜7806＞ MTG 7540 +140

大幅に反発。26年9月期の営業利益予想を従来の150.00億円から160.00億円（前期実績106.65億円）に上方修正している。各ブランドが好調で売上高が想定を上回ったことに加え、ブランド力の向上で粗利が増加する見込みとなったため。併せて期末配当予想を従来の33.00円から37.00円（前期末実績25.00円）に増額修正した。また、26年9月期の株主優待で贈呈する公式オンラインショップで使えるポイントの付与数などを決定している。

＜4475＞ HENNGE 1526 +225

年初来高値。26年9月期第3四半期累計（25年10月-26年6月）の営業利益を前年同期比17.4％増の18.54億円と発表している。主力のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の契約企業数が伸長し、契約ユーザ数も主要ターゲット層を上回る規模の企業からの契約を10件程度獲得できたことなどが影響し、増加した。通期予想は前期比14.7％増の20.57億円で据え置いた。進捗率は90.1％に達している。

＜4444＞ インフォネット 997 +57

年初来高値。27年3月期の営業利益予想を従来の1.37億円から1.83億円（前期実績0.55億円）に上方修正している。7月1日付で完全子会社化した建築CG・アニメーション事業などを手掛けるアクティブリテック（東京都新宿区）の業績を反映し、取得関連費用やのれん等の償却費等を織り込んだ結果、前回予想を上回る見通しとなったため。株価が節目の1000円を突破したことも上昇に弾みを付けたようだ。《YY》