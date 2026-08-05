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出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、monoAIなどがランクイン

2026年8月5日 09:59

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記事提供元：フィスコ

*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、monoAIなどがランクイン
ウシオ電＜6925＞がランクイン（9時41分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は49.45億円（前年同期比5.1倍）。半導体関連の需要が増加。構造改革効果が発現し、収益改善に寄与した。27年3月期営業利益は140億円（前期比17.1％増）予想。


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月5日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2997＞ ストレージ王　　　 217200 　44753.74　 191.87% 0%
＜5240＞ monoAI　　　　1668600 　205614.88　 148.68% 0.1887%
＜2393＞ 日本ケア　　　　　　53400 　60714.1　 138.46% 0.147%
＜3964＞ オークネット　　　　922600 　432785.88　 107.52% 0.1221%
＜4475＞ HENNGE　　　　877400 　473865.5　 100.05% 0.1229%
＜395A＞ 業界地銀　　　　　　135250 　79578.18　 68.49% 0.0121%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　22900 　151616　 54.41% 0%
＜2737＞ トーメンデバ　　　　226700 　4109306.6　 49.49% 0.0433%
＜6718＞ アイホン　　　　　　53000 　92747.22　 47.34% 0.0314%
＜2039＞ ドバイベア　　　　　272042 　119333.427　 36.94% 0.0272%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　88730 　20182.697　 26.97% -0.0303%
＜3624＞ アクセルマーク　　　296700 　16902.12　 26.62% 0.0298%
＜4310＞ DI　　　　　　　　45000 　76886.9　 26.09% -0.0688%
＜7272＞ ヤマハ発　　　　　　13246300 　17479450　 24.53% 0.1558%
＜8841＞ テーオーシー　　　　174200 　126664.5　 20.83% 0.0198%
＜6088＞ シグマクシスH　　　685100 　320221.76　 19.59% -0.1206%
＜7806＞ MTG　　　　　　　165400 　1043037　 17.4% -0.0081%
＜9302＞ 三井倉HD　　　　　279100 　771333.88　 16.39% -0.1098%
＜6918＞ アバール　　　　　　44700 　147269.78　 12.27% 0.0404%
<4493> サイバセキュリ　　　78600 　138744.86　 11.29% 0.0323%
<8012> 長瀬産　　　　　　　910700 　1016527.11　 10.87% 0.1048%
<4813> ACCESS　　　　1191400 　330326.82　 8.29% 0.0579%
＜6925＞ ウシオ電　　　　　　461600 　1838140.8　 7.58% 0.0832%
<4886> あすかHD　　　　　135600 　239457.22　 3.1% -0.1005%
<7713> シグマ光機　　　　　37800 　87478.54　 0.01% 0.0513%
<4968> 荒川化学　　　　　　190100 　450845.26　 0% 0.1037%
<1799> 第一建設　　　　　　15600 　59613　 -0.75% -0.0487%
<238A> 米債25H　　　　　599500 　70637.054　 -0.81% 0.0149%
<2563> iS500米H　　　453790 　158597.546　 -0.91% 0.014%
<3856> Abalance　　490100 　144641.88　 -2.25% 0.0333%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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