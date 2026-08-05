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出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、monoAIなどがランクイン
*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、monoAIなどがランクイン
ウシオ電＜6925＞がランクイン（9時41分時点）。大幅続伸。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は49.45億円（前年同期比5.1倍）。半導体関連の需要が増加。構造改革効果が発現し、収益改善に寄与した。27年3月期営業利益は140億円（前期比17.1％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 9:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2997＞ ストレージ王 217200 44753.74 191.87% 0%
＜5240＞ monoAI 1668600 205614.88 148.68% 0.1887%
＜2393＞ 日本ケア 53400 60714.1 138.46% 0.147%
＜3964＞ オークネット 922600 432785.88 107.52% 0.1221%
＜4475＞ HENNGE 877400 473865.5 100.05% 0.1229%
＜395A＞ 業界地銀 135250 79578.18 68.49% 0.0121%
＜1948＞ 弘電社 22900 151616 54.41% 0%
＜2737＞ トーメンデバ 226700 4109306.6 49.49% 0.0433%
＜6718＞ アイホン 53000 92747.22 47.34% 0.0314%
＜2039＞ ドバイベア 272042 119333.427 36.94% 0.0272%
＜1368＞ iFTPXWベ 88730 20182.697 26.97% -0.0303%
＜3624＞ アクセルマーク 296700 16902.12 26.62% 0.0298%
＜4310＞ DI 45000 76886.9 26.09% -0.0688%
＜7272＞ ヤマハ発 13246300 17479450 24.53% 0.1558%
＜8841＞ テーオーシー 174200 126664.5 20.83% 0.0198%
＜6088＞ シグマクシスH 685100 320221.76 19.59% -0.1206%
＜7806＞ MTG 165400 1043037 17.4% -0.0081%
＜9302＞ 三井倉HD 279100 771333.88 16.39% -0.1098%
＜6918＞ アバール 44700 147269.78 12.27% 0.0404%
<4493> サイバセキュリ 78600 138744.86 11.29% 0.0323%
<8012> 長瀬産 910700 1016527.11 10.87% 0.1048%
<4813> ACCESS 1191400 330326.82 8.29% 0.0579%
＜6925＞ ウシオ電 461600 1838140.8 7.58% 0.0832%
<4886> あすかHD 135600 239457.22 3.1% -0.1005%
<7713> シグマ光機 37800 87478.54 0.01% 0.0513%
<4968> 荒川化学 190100 450845.26 0% 0.1037%
<1799> 第一建設 15600 59613 -0.75% -0.0487%
<238A> 米債25H 599500 70637.054 -0.81% 0.0149%
<2563> iS500米H 453790 158597.546 -0.91% 0.014%
<3856> Abalance 490100 144641.88 -2.25% 0.0333%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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