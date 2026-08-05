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個別銘柄戦略: イビデンやオークネットに注目
記事提供元：フィスコ
*09:06JST 個別銘柄戦略: イビデンやオークネットに注目
昨日4日の米株式市場でNYダウは907.47ドル高の54,085.88ドル、ナスダック総合指数は671.09pt高の26,584.99pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,585円高の65,485円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比5.1倍となったウシオ電＜6925＞、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となったAREHD＜5857＞、第1四半期営業利益は65.9％増で発行済株式数の0.90％上限の自社株買いも発表した長瀬産＜8012＞、26年12月期業績と配当予想を上方修正・特別株主優待も発表したオークネット＜3964＞、27年3月期業績予想を上方修正し1対2の株式分割も発表したイビデン＜4062＞、27年3月期業績予想を上方修正した日本製鉄＜5401＞、27年3月期業績と配当予想を上方修正した東精密＜7729＞、27年3月期利益予想を上方修正したヤマハ＜7951＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が51.4％減となったあすか製薬HD＜4886＞、第1四半期営業利益が29.4％減となったUmios＜1333＞、第1四半期営業利益が24.1％減となったシグマクシス＜6088＞、第1四半期営業利益が10.8％減となった三井倉庫HD＜9302＞、第1四半期純利益が19.4％減となった横河電＜6841＞、通期予想の事業利益に対する第1四半期進捗率が16.3％にとどまったダイヘン＜6622＞、通期予想の事業利益に対する第1四半期進捗率が20.6％にとどまったデクセリアルズ＜4980＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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