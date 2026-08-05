*08:36JST 8/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（63957.53、+202.63）

・NYダウは上昇（54085.88、+907.47）

・ナスダック総合指数は上昇（26584.99、+671.09）

・SOX指数は上昇（12179.26、+748.91）

・シカゴ日経225先物は上昇（65485、+1585）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月実質賃金総額

・6月毎月勤労統計-現金給与総額

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)

・7月サービス業PMI

・7月総合PMI

・7月米国ADP雇用統計

・7月米国サービス業PMI確報値

・7月米国総合PMI確報値

・7月米国ISM非製造業景況指数

・7月中国RatingDogサービス業PMI

・7月中国RatingDog総合PMI

・7月ユーロ圏サービス業PMI確報値

・7月ユーロ圏総合PMI確報値

・6月ユーロ圏PPI

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・7月インドサービス業PMI確定値

・7月インド総合PMI確定値

・4-6月期ニュージーランド失業率

・7月ドイツサービス業PMI確報値

・7月ドイツ総合PMI確報値

・7月ブラジルサービス業PMI

・7月ブラジル総合PMI

・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表《YY》