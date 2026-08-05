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8/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 8/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（63957.53、+202.63）
・NYダウは上昇（54085.88、+907.47）
・ナスダック総合指数は上昇（26584.99、+671.09）
・SOX指数は上昇（12179.26、+748.91）
・シカゴ日経225先物は上昇（65485、+1585）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月実質賃金総額
・6月毎月勤労統計-現金給与総額
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
・7月サービス業PMI
・7月総合PMI
・7月米国ADP雇用統計
・7月米国サービス業PMI確報値
・7月米国総合PMI確報値
・7月米国ISM非製造業景況指数
・7月中国RatingDogサービス業PMI
・7月中国RatingDog総合PMI
・7月ユーロ圏サービス業PMI確報値
・7月ユーロ圏総合PMI確報値
・6月ユーロ圏PPI
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・7月インドサービス業PMI確定値
・7月インド総合PMI確定値
・4-6月期ニュージーランド失業率
・7月ドイツサービス業PMI確報値
・7月ドイツ総合PMI確報値
・7月ブラジルサービス業PMI
・7月ブラジル総合PMI
・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表《YY》
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