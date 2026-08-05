*08:13JST 米国株式市場は大幅続伸、イラン和平合意期待や企業決算を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

AUG4

Ｏ 63550（ドル建て）

Ｈ 65705

Ｌ 63000

Ｃ 65515 大証比+2125（イブニング比+30）

Vol 4276



AUG4

Ｏ 63490（円建て）

Ｈ 65660

Ｌ 62920

Ｃ 65485 大証比+2095（イブニング比+0）

Vol 27000

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.72円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レクトロン＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2251 8

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 5.15 -3.07 4061 243

0

8035 (TOELY) 住友商事 10.66 0.14 1681 18.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.87 0.28 3134 8

2

9432 (NTTYY) KDDI 18.18 -0.24 2867 -6.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.13 0.02 987 -11.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.92 0.94 5508 9

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.83 1.24 5624 39

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.18 4861 15

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.26 0.90 6075 8

8

8001 (ITOCY) 丸紅 31.72 -0.58 500

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.34 0.08 8154 2

3

8031 (MITSY) 東京エレク 188.50 12.63 59460 276

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12618 20

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.00 -0.50 2524 2

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.61 0.01 2400 12.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.63 0.28 996 -98

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 0.10 1488 1

4

7267 (HMC.N) スズキ 48.74 -0.77 1922 1

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.61 -0.49 6817 -

2

6902 (DNZOY) ファナック 20.59 1.14 6495 30

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.20 0.06 6687

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.83 -0.73 2970 2

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.24 0.27 6347 1

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.11 -0.56 22254 -151

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.27 5224 -6

2

7741 (HOCPY) キヤノン 28.28 0.12 4460 4

7

6503 (MIELY) 三菱電機 72.98 2.87 5755 10

6

6981 (MRAAY) 日東電工 21.73 0.50 3427 5

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.07 -0.06 7615 5

7

6273 (SMCAY) SMC 23.96 1.43 75579 192

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.16 -0.06 328 5.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 40.00 1.60 63088 219

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.88 -0.20 2031 -

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.19 -0.05 4762 2

4

6702 (FJTSY) 富士通 21.93 -0.48 3459 2

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.34 0.00 3893 1

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.07 0.00 2061 -266.

5

8002 (MARUY) 三井物産 616.57 -3.47 4862 4

7

6723 (RNECY) ルネサス 12.79 0.34 4034 15

1

6954 (FANUY) 京セラ 24.03 1.64 3790 4

9

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.95 0.12 1889

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 23.80 0.45 3754 5

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.42 1.77 7006 9

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.89 -0.02 3751

7

6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.02 2650 -6

8

6857 (ATEYY) シスメックス 10.17 0.11 1604 -6.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.75 0.12 2326

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.34 -0.11 1789 23.

5

（時価総額上位50位、1ドル157.72円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 17.49 1379 97.5 7.6

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.83 5624 396 7.5

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.07 2061 -266.5 -11.4

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.11 22254 -1511 -6.3

6



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：54085.88 前日比：907.47

始値：53641.21 高値：54272.60 安値：53641.21

年初来高値：54085.88 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26584.99 前日比：671.10

始値：26088.04 高値：26679.91 安値：26088.04

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7736.52 前日比：136.02

始値：7630.62 高値：7758.21 安値：7629.10

年初来高値：7736.52 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.175％ 米10年国債 4.614％

米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は907.47ドル高の54085.88ドル、ナスダックは6

71.09ポイント高の26584.99で取引を終了した。

良好な企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対イラン和平

合意に楽観的見解を示し原油安、金利の低下も好感され、相場は終日堅調に推移し

た。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは連日過去最高値を更新し、終了。セクター

別では半導体・同製造装置、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、小売が下

落。

建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は第2四半期決算でデータセンター

建設ブームがけん引し売り上げ高が予想を上回ったほか、機械設備の受注残は過去

最高を記録し、上昇。石油製品の精製・供給・販売・輸送を手掛けるエネルギー会

社のマラソン・ペトロリアム（MPC）は第2四半期決算で利益が急増し、調整後1株当

たり利益が予想を上回り、上昇した。半導体のマーベル・テクノロジー（MRVL）は

第2四半期決算で、次世代ストーレッジを発表したほか、政府が中国製光トランシー

バーの輸入を禁止する計画が報じられ、競争緩和期待に買われた。

家庭用品販売会社のウエイフエア（W）は第3四半期の見通しが予想を上回り、上

昇。半導体のオン・セミコンダクター（ON）やテクノロジー・ソーシャルメディ

ア・サービス会社のスナップ（SNAP）は四半期決算の結果を好感した買いが続い

た。銀行のJPモルガン（JPM）はクオンツ金融部門に人工知能（AI）専門のニューヨ

ーク大教授の採用決定が好感され、上昇。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はアナ

リストが投資判断を引下げ下落。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はニュー

ジャージー州が同社を「デリバリー・サービス・パートナー（DSP）」プログラムを

通じた独禁法違反で提訴した事が嫌気され、下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後に第2四半期決

算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期の見通しに失望

し、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》