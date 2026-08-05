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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など

2026年8月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(6月)　　1.6％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(6月)　3.5％　3.3％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
09:30　サービス業PMI(7月)　　51.9
09:30　総合PMI(7月)　　53.1


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(4-6月)　5.4％　5.3％
10:45　中・RatingDogサービス業PMI(7月)　53.9　54.1
10:45　中・RatingDog総合PMI(7月)　　53.6
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　5.25％　5.25％
14:00　印・サービス業PMI確定値(7月)　　53.1
14:00　印・総合PMI確定値(7月)　　54.3
16:55　独・サービス業PMI確報値(7月)　　49.6
16:55　独・総合PMI確報値(7月)　　51.2
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(7月)　　51.6
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI確報値(7月)　　51.9
18:00　欧・ユーロ圏PPI(6月)　　0.2％
21:15　米・ADP雇用統計(7月)　7.5万人　9.8万人
22:00　ブ・サービス業PMI(7月)　　51.3
22:00　ブ・総合PMI(7月)　　50.7
22:45　米・サービス業PMI確報値(7月)　　53.6
22:45　米・総合PMI確報値(7月)　　53.6
23:00　米・ISM非製造業景況指数(7月)　54.3　54.0
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　14..00％　14.25％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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