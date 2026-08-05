関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏サービス業PMI確報値、米サービス業PMI確報値、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(6月) 1.6％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(6月) 3.5％ 3.3％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
09:30 サービス業PMI(7月) 51.9
09:30 総合PMI(7月) 53.1
＜海外＞
07:45 NZ・失業率(4-6月) 5.4％ 5.3％
10:45 中・RatingDogサービス業PMI(7月) 53.9 54.1
10:45 中・RatingDog総合PMI(7月) 53.6
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 5.25％ 5.25％
14:00 印・サービス業PMI確定値(7月) 53.1
14:00 印・総合PMI確定値(7月) 54.3
16:55 独・サービス業PMI確報値(7月) 49.6
16:55 独・総合PMI確報値(7月) 51.2
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI確報値(7月) 51.6
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI確報値(7月) 51.9
18:00 欧・ユーロ圏PPI(6月) 0.2％
21:15 米・ADP雇用統計(7月) 7.5万人 9.8万人
22:00 ブ・サービス業PMI(7月) 51.3
22:00 ブ・総合PMI(7月) 50.7
22:45 米・サービス業PMI確報値(7月) 53.6
22:45 米・総合PMI確報値(7月) 53.6
23:00 米・ISM非製造業景況指数(7月) 54.3 54.0
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 14..00％ 14.25％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク