Nikon D7500レンズキットが米Best Buyで今年最安値、999.95ドルに

米Best Buyにて、Nikon D7500と「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」レンズのキットが、比較価格の1,499.95ドルを500ドル下回る999.95ドル（約15万7000円、1ドル=157円換算）で販売されている。同店におけるこのキットの価格としては記録上の最安値となる。すでにFマウントレンズを所有しているユーザーや、実績のある一眼レフと幅広い焦点域をカバーするレンズを求める層にとっては分かりやすい選択肢だが、2026年にゼロからシステムを構築する場合はいくつか留意すべき点がある。

■プロ機譲りのセンサーとプロセッサを搭載

D7500は、エントリーモデルを表面的に強化しただけのカメラではない。ニコンが2017年6月に発売した際、最大の目玉となったのは、プロ向けモデルであるD500と同じ20.9メガピクセルCMOSセンサーと「EXPEED 5」画像処理エンジンを、より手頃な価格のボディに搭載したことだ。ニコンの最上位スポーツカメラであるD5にも採用されているこのプロセッサにより、最高約8コマ/秒の連写と、最大30fpsの4K UHD動画撮影を実現している。また、D500から引き継いだ51点AFシステムには15点のクロスタイプセンサーが含まれており、さまざまな照明環境下で被写体を安定して追従できる。

20.9メガピクセルセンサーは、D500と同様に光学ローパスフィルターレス仕様となっている。フィルターを取り除くことで、同じ画素数からわずかに高い解像感を引き出せる一方、理論上はモアレが発生しやすくなる。通常の撮影条件で問題になることはまれだが、布地や細かい繰り返し模様を撮影する際には留意しておきたい。

スペックに関して誤解されがちなのがバッファ容量だ。最高約8コマ/秒の連写時、速度が低下するまでに最大100コマの連続撮影が可能だが、これはJPEG FINE設定時のみに限られる。14ビットロスレス圧縮RAWで撮影する場合、バッファ容量は50コマとなる。それでも、D7200のRAWバッファ18コマからは大幅に向上しており、スポーツや野生動物、イベント撮影には十分な性能だ。一部の説明にある「100コマ」という数字はJPEGのみに適用される点に注意が必要である。

■汎用性の高い付属レンズとその限界

キットに付属する「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」は、APS-Cセンサーを搭載するD7500では、1.5倍のクロップファクターにより35mm判換算で27～210mm相当の焦点距離をカバーする。この焦点域であれば、広角で周囲の環境を含めた撮影から標準域でのスナップ、短望遠域でのポートレートやイベント撮影まで、レンズ交換なしで対応できる。旅行や一般的な撮影において、これは実用的な利点だ。

ニコンのVR（手ブレ補正）機構は4段分の補正効果を備え、通常ならブレが生じるような低速シャッターでも、手持ち撮影時のブレを抑えやすくする。また、ED（特殊低分散）ガラスの採用により、精度の低い光学系で異なる波長の光がわずかに異なる位置に結像することで、コントラストの高い輪郭部分に発生する色収差を低減している。

一方で、明確な限界もある。ズームの望遠端では開放F値がf/5.6となる点だ。屋内や夕暮れ時など光量が限られる状況において、140mmでf/5.6という明るさは制約となる。より明るい単焦点レンズや上位のズームレンズを使用する場合と比べて、早い段階でISO感度を上げるか、フラッシュを使用する必要に迫られるだろう。日中の屋外撮影、例えば旅行、風景、十分な明るさがある場所でのスポーツ、家族のイベントなどであれば問題になりにくいが、コンサート撮影や十分な照明のない屋内スポーツでは、より明るいレンズが適している。

■購入前に確認すべき5つのポイント

メモリーカードスロットは1つのみ。D7500はSDカードスロットを1つしか搭載していない。前モデルのD7200がデュアルスロットだったため、発売当時は議論を呼んだ意図的な設計変更だ。microSD、CF、XQDスロットはいずれも非搭載である。2枚のカードへの同時バックアップや、JPEGとRAWの分割記録、1枚目の容量を使い切った後に2枚目へ記録を続ける順次記録は利用できない。フォーマット済みの予備カードを持ち歩き、定期的にデータを取り出す習慣をつける必要がある。スロットはSD、SDHC、SDXCカードに対応しているが、インターフェースの最大速度はUHS-Iであり、カードに表示された速度クラスにかかわらず、書き込み速度は約100MB/sが上限となる。

センサーは裏面照射型（BSI）ではない。ネット上の一部製品説明では、D7500が裏面照射型（BSI）CMOSセンサーを採用していると記載されていることがあるが、これは誤りだ。D7500は標準的な表面照射型CMOSセンサーを使用している。受光層の裏側に配線を配置して集光効率を高めるBSI技術は、D850などの上位機種やZシリーズのミラーレスカメラに採用されているものであり、D7500には搭載されていない。

ボディはマグネシウム合金ではなくカーボンファイバー複合材。D7500のモノコック構造のシャーシには、軽量で耐衝撃性を備えたカーボンファイバー複合材が使用されており、湿気やホコリの侵入を抑えるシーリングも施されている。カメラ本体のみの重量は約640gだ。

4K動画撮影時の追加クロップ。D7500で4K動画を撮影する際、APS-Cセンサーに対してさらに1.5倍のクロップが適用される。実質的に、18mmレンズは静止画では35mm判換算27mm相当だが、4Kモードでは約40mm相当の画角になる。多くの動画撮影用途では対応可能だが、広角域での4K撮影が難しくなるため、動画撮影を重視する場合は理解しておく必要がある。

ライブビュー時のAFはコントラスト検出のみ。ファインダーではなく背面モニターを使用して撮影する場合、D7500は光学ファインダー使用時の位相差AFよりも大幅に遅いコントラスト検出AFに切り替わる。ライブビューで静止した被写体を撮影する用途であれば許容できるが、動画やライブビュー静止画で動く被写体を追従する用途では苦戦する。競合するミラーレスカメラでは、センサー面位相差AFによって以前から解消されている弱点だ。

■2026年にD7500を買う意味とは

D7500はすでに生産終了となった一眼レフカメラであり、メーカーであるニコンは開発リソースをZマウントのミラーレスシステムに移行していることを公表している。FマウントのDXフォーマットカメラの新型は予想されておらず、D7500のファームウェアが直近で更新されたのは2024年4月だ。現在このカメラを購入するということは、市場に残る在庫、既存のFマウントレンズ群、そして特定のフォトグラファーにとって今なお重要な一眼レフならではの利点を前提に選ぶことを意味する。

その利点は確かなものだ。EN-EL15aバッテリーは1回の充電で約950コマの撮影が可能であり、同価格帯のミラーレスカメラの多くが同等の条件で300～400コマ程度であるのに対し、優位性がある。光学ファインダーには表示遅延がなく、動く被写体を追う際にこれを強く好むフォトグラファーもいる。そして、Fマウントのエコシステムには、古いマニュアルフォーカスのAIレンズから現代のAF-Pレンズまで数千種類のレンズが存在し、膨大な中古市場から選択できる。

ニコンのミラーレス機で最も近い選択肢となる「Z50 II」は、長期的なサポートという点で有利なZマウントを採用し、追加クロップなしでDXセンサーの撮像範囲を使う4K撮影や、現代的な被写体追従AFを備えている。しかし、Z50 IIは通常価格ではより高価であり、バッテリー駆動時間も短い。レンズなしのZ50 IIに対し、D7500のレンズキットが999.95ドル（約15万7000円）という価格設定には、こうした特性や制約を正しく理解して購入する限り、確かな魅力がある。

エントリークラスの一眼レフからのステップアップを考えている人、すでにAF-SやAF-PのDXレンズを所有している人、あるいは長時間の屋外撮影を行いバッテリーの持ちを重視する人にとって、このセールには実質的な価値がある。Fマウント資産を持たず、初めてレンズ交換式カメラを購入する人は、決断を下す前に、ミラーレスエコシステムの将来性と一眼レフの現在の価格優位性を比較する必要がある。

■購入方法と納期

Nikon D7500と「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」レンズのキット（ブラック）は、米Best Buyのオンラインストアおよび実店舗にて、在庫限り999.95ドル（約15万7000円、1ドル=157円換算）で販売されている。送料無料で、配送予定日は8月7日（金）となっている。一部店舗での店頭受け取りは8月10日（月）から可能だ。

■注目ポイントQ&A

●2026年現在でもNikon D7500は買う価値がありますか？

すでにニコンのFマウントレンズを所有している方や、最新の動画機能よりも長時間駆動するバッテリー、光学ファインダー、実績のある位相差AFシステムを重視する方にとっては、特にこの価格であれば十分に価値があります。D7500は生産終了しており、ニコンからFマウントDXカメラの新型が登場することは予想されていません。そのため、既存のレンズ資産を生かせる場合や、999.95ドルというキット価格が同等のレンズ付きミラーレス機よりも手頃である場合に、特に合理的な選択肢となります。

●Nikon D7500はデュアルメモリーカードスロットを搭載していますか？

いいえ。これは最もよく誤解されるスペックの一つです。D7500はSDカードスロット（UHS-I対応）を1つだけ搭載しています。前モデルのD7200はデュアルSDスロットでしたが、D7500では再設計された軽量ボディで2つ目のスロットが廃止されました。microSDスロットもありません。重要な撮影で2枚目のカードへのカメラ内バックアップを必須とするフォトグラファーは、この制限を考慮する必要があります。

●Nikon D7500のセンサーは新しいミラーレス機と比べてどうですか？

D7500は、ニコンのプロ機D500と同じ20.9メガピクセルの標準的なCMOSセンサーを搭載しており、裏面照射型ではありません。特に低ISO感度において、優れた画質とダイナミックレンジを実現します。同価格帯の新しいミラーレス機は通常、動画AFに有利な、より高度なセンサー面位相差AFや追加クロップのない4K撮影機能を備え、機種によっては低照度での集光効率を高める裏面照射型（BSI）センサーを採用しています。D7500のセンサーは静止画用として十分に高い能力を備えていますが、動画撮影ではミラーレス機に明確な技術的利点があります。

●Nikon D7500でRAW撮影時の実際のバッファ容量はどのくらいですか？

最高約8コマ/秒の連写時、D7500はバッファが一杯になるまで、14ビットロスレス圧縮RAWを最大50コマ連続で記録できます。100コマという数字はJPEG FINE設定時のみに適用されます。D7500のRAWでの50コマは、D7200のRAWバッファ18コマから大幅に向上しており、スポーツや野生動物を連写する用途でも十分に実用的な性能です。

元記事: Nikon D7500 With 18-140mm Lens Hits Lowest Price This Year at Best Buy