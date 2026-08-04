*18:11JST 4日の香港市場概況：ハンセン指数は7日ぶり反落、利益確定売りが優勢

4日の香港市場は反落。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比156.48ポイント（0.60％）安の25852.92ポイントと7日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）も77.89ポイント（0.90％）安の8574.26ポイントと反落した。

朝方は米ハイテク株高を受けて上昇して始まったものの、高値圏での利益確定売りが優勢となり下落して取引を終えた。消費関連や金融関連が軟調だった一方、外部環境の改善を背景に原油や米長期金利の低下、米株高が相場を支え、指数はプラス圏で推移する場面もあった。中国では直近公表の製造業購買担当者景気指数（PMI）が予想を下回る中、サービス業PMIや貿易統計、物価統計の発表に加え、主要企業の中間決算の内容を見極める姿勢も意識された。外部環境の改善が下値を支えた一方、景気指標や企業業績を見極めたいとの姿勢から、相場は方向感を欠く展開となった。

セクター別では、銀行株が軟調で、中国建設銀行（00939/HK）が3.4％安、重慶農村商業銀行（03618/HK）が3.2％安、東亜銀行（00023/HK）が3.1％安となった。また、通信関連も売られた。長城天下（00524/HK）が5.3％安、経緯天地（02477/HK）が4.2％安、電訊盈科（00008/HK）が2.1％安と値を下げた。

一方、半導体関連が高い。AV（00595/HK）が13.7％高、天数智芯（09903/HK）が11.9％高、晶合集成（02249/HK）が11.6％高となった。また、バイオ医薬も買われた。薬捷安康（02617/HK）が16.7％高、金斯瑞生物科技（01548/HK）が11.5％高、薬明康徳（02359/HK）が11.2％高となった。

中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数は前日比0.33％高の3822.29ポイントで取引を終了した。《CS》